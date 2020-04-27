高雄消防局突襲享溫馨巨蛋店！「緩降機生鏽+扣環卡死」…限1個月內改善

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

面對北市林森錢櫃26日惡火釀成5死慘劇，高雄市長韓國瑜隨即宣布，將在一個月內完成視聽歌唱業消防安全普查。對此，高雄市消防局27日至博愛二路的享溫馨KTV巨蛋店進行檢測，隨即查到該店「緩降機主體明顯生鏽」，目前已要求業者於一個月內改善。

▲高雄市消防局27日赴享溫馨KTV巨蛋店進行消防安全檢測。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市消防局副局長蔡致模、第二救災救護大隊長陳明桐27日率員從受信總機測試廣播開始檢測，現場「模擬失火」狀態，播出注意事項廣播「所有人員請注意，現在發生火警請從安全門方向離開」，現場鳴笛聲不斷，並逐步檢測廣播喇叭音壓、自動撒水設備、加壓送水裝置，以及於包廂內使用煙霧探測器偵測煙霧。

然而，檢測過程中高雄市消防局卻查到該店逃生緩降機有鏽蝕，且扣環是卡死、無法開啟的狀態，另外，除了上述項目外，消防人員另做其他設施檢測，像是自動撒水蜂鳴器、火警自動警報設施，都出現故障、部分迴路斷線等問題，目前已要求店家要一個月內改善完成。

蔡致模表示，將給予業者一個月的時間，若到時未改善設備問題，將依法開罰6000至1萬元的罰鍰，並於一個月內完成高雄市441家視聽歌唱業的消防安全普查。



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