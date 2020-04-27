　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林森錢櫃消防安檢3年24次都合格　「1項偷跑」奪5條人命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼現場火警照。（圖／消防局提供）

▲台北市林森錢櫃26日上午10時許一場惡火造成5人死1命危的悲劇。（圖／消防局提供）

記者游宗樺、徐愷昕／台北報導

台北市林森錢櫃26日上午10時許發生惡火，且因工程關閉相關消防設備，造成民眾逃生不及，釀5人死1命危的悲劇。據資料顯示，林森錢櫃消防安檢在2018年初年至2020年3月間，總計24項檢查都合格，僅有「申請變更使用執照」部分沒過，沒想到竟意外鬧出人命，付出慘痛代價。

錢櫃林森店大火掀起全台關注，案發初期原以為是電梯工程釀禍，但27日初步火調結果顯示，起火點是該棟大樓5樓的KTV儲藏室，位在電梯工人的施工場所斜對面，初步排除火警與電梯工程有關。但最讓大家不解的還是，現場進行電梯整修工程，卻將全棟相關消防設備關閉，且未送消防防護計畫就偷跑施工，這也讓北市消防大隊第三大隊長王證雄不禁感嘆表示，「這是嚴重的人為疏失」。

▲▼林森錢櫃火警簡報概要。（圖／消防局提供）

▲林森錢櫃3年消防安全檢查資料。（圖／消防局提供）

據消防局提供的「林森錢櫃消防安全檢查」資料可得知，林森錢櫃在2018年1月至2020年3月間一共申請過24次檢查，且每項都合格，但其中卻犯了一個錯誤，在1月17日申請變更使用執照後，本應同時再來申請消防計畫書，然而錢櫃卻在還沒有申請過就先偷跑，最後僅因這一個疏忽釀禍，還付上5條人命如此沉重的代價。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
野生2藝人坐路邊喝咖啡！　0偽裝被拍…網驚：緋聞傳好多年了
揭羅志祥獨寵內幕！她神預言：當女友在管…愷樂：一直只是兄妹
出遊先看這App！234個地點可查現有人潮　夜市、風景區都有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

錢櫃救援畫面曝！她受困包廂難受摀鼻　暖消防一見幫戴共生面罩…下秒霸氣抱起

錢櫃惡火5罹難者死因曝光！都遭濃煙嗆傷亡　工人驚爆：紅火吞噬整面牆

斗六農會門口1男吼叫「汽油淋身」！　遭數人壓制民眾紛紛走避

林森錢櫃消防安檢3年24次都合格　「1項偷跑」奪5條人命

儲藏室起火奪5命關鍵曝！緊鄰「511包廂」和樓梯　火煙竄出阻斷逃生路

獨／一支硬撬同行洞！警傻眼整間都是娃…機台主辯：疫情害慘我

蘆竹聯結車撞分隔島側翻！　駕駛酒測值0.49送辦

吸金判刑8年沒在怕！理財專家誆投資「乙太幣」狂削3億　重判10年8月

小客車路邊開車門遭曳引車撞爛　大車肇逃小車不當開門都要罰

前大法官徐璧湖遭控偽造文書詐領遺產案　無罪確定

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

林森錢櫃大火！他受不了濃煙「整個人掛牆外」…受困者窗外狂甩外套求救

錢櫃救援畫面曝！她受困包廂難受摀鼻　暖消防一見幫戴共生面罩…下秒霸氣抱起

錢櫃惡火5罹難者死因曝光！都遭濃煙嗆傷亡　工人驚爆：紅火吞噬整面牆

斗六農會門口1男吼叫「汽油淋身」！　遭數人壓制民眾紛紛走避

林森錢櫃消防安檢3年24次都合格　「1項偷跑」奪5條人命

儲藏室起火奪5命關鍵曝！緊鄰「511包廂」和樓梯　火煙竄出阻斷逃生路

獨／一支硬撬同行洞！警傻眼整間都是娃…機台主辯：疫情害慘我

蘆竹聯結車撞分隔島側翻！　駕駛酒測值0.49送辦

吸金判刑8年沒在怕！理財專家誆投資「乙太幣」狂削3億　重判10年8月

小客車路邊開車門遭曳引車撞爛　大車肇逃小車不當開門都要罰

前大法官徐璧湖遭控偽造文書詐領遺產案　無罪確定

只有30台　福斯推出「Amarok Black Edition」闇黑特仕172.8萬起

包・開箱／新色美暈！Chloé「奶橘相機包」能裝還藏超實用設計

錢櫃救援畫面曝！她受困包廂難受摀鼻　暖消防一見幫戴共生面罩…下秒霸氣抱起

婦聯會面臨解散清算　雷倩：將依法抗爭

錢櫃大火柯文哲未坐鎮挨批　侯友宜：相信他會把角色做好

年年準時收房租！房東想賣房子　門一開...房客已變木乃伊「死了11年」

李玉璽變身型男主廚 《RUN新聞》教你做居家防疫好料理

烤肉蛋餅卡滋酥脆！高雄人才知道的私房早餐　10元紅茶超佛心

李連杰罕曝老婆利智「逆齡顏值」　正妹女兒「深V露溝戰袍」搶鏡

金正恩家族「嘔心尋不死秘方」　找20歲青年換血…還創萬壽無疆中心研究！

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

社會熱門新聞

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

要送轎車當禮物！錢櫃歡唱生日成忌日　他認屍跪地哭喊

34歲男遭錢櫃惡火吞噬　生前最後通話曝

即／錢櫃惡火釀5死　起火點曝光

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

錢櫃男瀕死求救　醫曝火警死亡元凶

工程師唱歌遇惡火…母接電話崩潰

錢櫃過生日慘死　女死者身分確認

錢櫃目睹老公被抬出！她淚捏雙手：孩子剛1歲

消防警報被關奪5死！工程師電話告別

林森錢櫃區域廣播　被爆長期關閉

林森店惡火奪5命　東區忠孝錢櫃空蕩蕩

即／惡火約談17人　錢櫃女副理3人交保

更多熱門

相關新聞

儲藏室起火奪5命關鍵曝！緊鄰包廂和樓梯阻斷逃生路

儲藏室起火奪5命關鍵曝！緊鄰包廂和樓梯阻斷逃生路

台北市林森錢櫃26日上午發生火警，釀成5死悲劇，經檢警進一步調查後，確認起火點為電梯施工「對角處」的5樓儲藏室所引起的，初步排除火警與電梯工程有關，至於確切事故發生原因、警報系統為何被切斷，仍有待調查人員進一步釐清。

絕望30分鐘！707包廂脫逃過程曝光

絕望30分鐘！707包廂脫逃過程曝光

錢櫃大火釀5死　富邦產險承保3險「查勘後盡快協助後續理賠」

錢櫃大火釀5死　富邦產險承保3險「查勘後盡快協助後續理賠」

錢櫃奪命火真相待釐清　官網全灰色「為罹難者默哀」

錢櫃奪命火真相待釐清　官網全灰色「為罹難者默哀」

議員質疑火災死亡人數高　北市府斥

議員質疑火災死亡人數高　北市府斥

關鍵字：

林森錢櫃火警消防檢查消防安檢

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

南韓再曝光金正恩現況：健康活著

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

要送轎車當禮物！錢櫃歡唱生日成忌日　他認屍跪地哭喊

34歲男遭錢櫃惡火吞噬　生前最後通話曝

即／錢櫃惡火釀5死　起火點曝光

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

金正恩若過世　李雪主「淒涼下場」曝

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面