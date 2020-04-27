林森錢櫃消防安檢3年24次都合格　「1項偷跑」奪5條人命

▲台北市林森錢櫃26日上午10時許一場惡火造成5人死1命危的悲劇。（圖／消防局提供）

記者游宗樺、徐愷昕／台北報導

台北市林森錢櫃26日上午10時許發生惡火，且因工程關閉相關消防設備，造成民眾逃生不及，釀5人死1命危的悲劇。據資料顯示，林森錢櫃消防安檢在2018年初年至2020年3月間，總計24項檢查都合格，僅有「申請變更使用執照」部分沒過，沒想到竟意外鬧出人命，付出慘痛代價。

錢櫃林森店大火掀起全台關注，案發初期原以為是電梯工程釀禍，但27日初步火調結果顯示，起火點是該棟大樓5樓的KTV儲藏室，位在電梯工人的施工場所斜對面，初步排除火警與電梯工程有關。但最讓大家不解的還是，現場進行電梯整修工程，卻將全棟相關消防設備關閉，且未送消防防護計畫就偷跑施工，這也讓北市消防大隊第三大隊長王證雄不禁感嘆表示，「這是嚴重的人為疏失」。

▲林森錢櫃3年消防安全檢查資料。（圖／消防局提供）

據消防局提供的「林森錢櫃消防安全檢查」資料可得知，林森錢櫃在2018年1月至2020年3月間一共申請過24次檢查，且每項都合格，但其中卻犯了一個錯誤，在1月17日申請變更使用執照後，本應同時再來申請消防計畫書，然而錢櫃卻在還沒有申請過就先偷跑，最後僅因這一個疏忽釀禍，還付上5條人命如此沉重的代價。

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