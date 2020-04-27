錢櫃歡唱生日成忌日　弟「要送轎車當禮物」認屍跪地哭喊：姊姊啊！

記者陳俊宏／綜合報導

台北市中山區林森北路錢櫃26日惡火，導致5人傷重不治，其中一名死者是36歲的周雨喬，生日當天去歡唱未料竟成忌日。她的弟弟接獲噩耗，趕到警局跪地崩潰大哭，表示已計畫要買轎車送給姊姊當生日禮物。

錢櫃林森店5樓26日上午10時突然起火，許多民眾在包廂內唱歌，但第一時間警報器僅有1樓響起，導致不少人錯過逃生的黃金時間。警消獲報後趕往現場搶救，緊急疏散200人（135男、65女），並將54人送醫，其中，6人到院前失去呼吸心跳，5人傷重不治，1人命危搶救中。

火調結果顯示，起火點是該棟大樓5樓的KTV儲藏室，位在電梯工人施工場所斜對角，初步排除與電梯工程有關，已將工人從派出所請回，詳細起火原因仍在進一步釐清。事實上，工人早在第一時間就出面強調，起火點位在施工地點的對角處，發現狀況後立刻報警，起火點並非施工處。

▼周女弟弟得知噩耗，激動趴在警局桌上。（圖／記者黃彥傑攝）



▼周女家屬趕到派出所情緒激動。（圖／記者黃彥傑攝）

由於排煙、灑水、消防警報、廣播系統等消防設備被關閉，且「每一層要分別去關」，涉及嚴重人為疏失，台北地檢署為此成立專案小組，指揮中山分局、鑑識中心等單位，展開火調、蒐證與偵訊，約談共17人。檢方偵辦後諭令錢櫃張姓女副理25萬元交保、陳姓襄理25萬元交保、工程黃姓承辦人25萬元交保，3人皆依消防法、公共危險罪、過失致死罪辦理。

而5名死者當中，周雨喬是最後一位被確認身分。家屬悲痛趕到警局認屍表示，當天因是周女的生日，她才會跟好友一起相約出門聚會慶生，沒想到會發生這樣的意外。

《中國時報》報導，周女弟弟情緒激動，當場下跪哭喊「姊姊啊！」他說，和姊姊的感情非常好，本來計畫要送轎車給姊姊，當作她的生日禮物，未料竟天人永隔。