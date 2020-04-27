一聞怪怪的！新秘還原「錢櫃7樓驚恐逃生」搭電梯衝行天宮收驚：不敢唱歌了

▲錢櫃起火，濃煙密布。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

錢櫃台北林森店惡火奪走5命，一名驚險逃出的吳小姐說，當時完全沒有警報系統或廣播，是她和朋友聞到煙味才跑出來，還敲另外一間包廂的門呼喊其他人逃生。她事發後驚魂未定，立刻衝到附近的行天宮收驚，直呼以後不敢去唱歌了。

從事新娘秘書的吳小姐，假日和兩名朋友相約唱歌，她們是位於7樓的包廂，她接受媒體採訪時還原驚險過程，「完全沒有火災警示，一般不是都會有『發生火災、發生火災、請逃命』那種。我記得我以前公司消防演習有這種鈴聲，或者是灑水系統也都沒有運作。」

吳小姐說，她和朋友唱到一半聞到怪怪的，因有失火的煙味，開門看了一下走廊都是濃煙，拿了包包、外套就趕快衝；中間經過一間包廂聽到裡面還有人在唱歌，「我開門跟他們講說失火了！」

▲▼幸運逃生的吳小姐到行天宮收驚。（圖／東森新聞）

吳小姐的包廂正好靠近電梯，她表示，當時逃生梯關著，服務生說逃生梯都是煙了，不建議走樓梯下去，「那我覺得我們不能坐以待斃」，在原地等也是，因煙已越來越濃，「那我覺得我寧願就是衝衝看，所以我跟朋友們直接電梯來了一打開，我們就直接衝下來。」

幸好電梯還沒故障斷電，吳小姐和朋友順利逃生，她也到附近的行天宮收驚。她獨立扶養女兒，母女倆常一起去KTV歡唱，原本要約女兒，好險打消念頭，她說，可能會跟女兒說以後別去唱歌，app線上唱就好。

根據火調結果顯示，起火點是該棟大樓5樓的KTV儲藏室，位在電梯工人施工場所斜對角，初步排除與電梯工程有關，已將工人從派出所請回，詳細起火原因仍在進一步釐清。事實上，工人早在第一時間就出面強調，起火點位在施工地點的對角處，發現狀況後立刻報警，起火點並非施工處。

由於排煙、灑水、消防警報、廣播系統等消防設備被關閉，且「每一層要分別去關」，涉及嚴重人為疏失，台北地檢署為此成立專案小組，指揮中山分局、鑑識中心等單位，展開火調、蒐證與偵訊，約談共17人。檢方偵辦後諭令錢櫃張姓女副理25萬元交保、陳姓襄理25萬元交保、工程黃姓承辦人25萬元交保，3人皆依消防法、公共危險罪、過失致死罪辦理。

▼這場火警緊急疏散200人（135男、65女），並將54人送醫，其中5人傷重不治，1人命危搶救中。（圖／東森新聞）