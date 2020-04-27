金正恩神隱15天死訊瘋傳！南韓曝光現況　4/13關鍵時間點證實「他健康活著」

▲金正恩神隱15天，死訊瘋傳全球。（圖／朝中社）



記者許力方／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱15天未公開露面，生死行蹤成謎，美媒盛傳他已經成為植物人，對此，南韓始終堅稱他身體狀況良好，26日又再度向CNN強調，金正恩「活著且很健康」，他從4月13日起就一直在東部海岸度假勝地「元山」。



金正恩死訊傳的沸沸揚揚，北韓官媒也有超過10天沒有曝光最高領袖的照片，美國華府智庫「北緯38度」（38 North）25日公布的最新衛星照，曝光疑似金正恩專用的列車，本周出現在渡假勝地「元山」，約於4月21日至23日期間停靠，沒有跡象表明何時可能離開，CNN報導，金正恩通常不會坐火車去元山，近日可能會有大事發生。

南韓總統文在寅的國安特別顧問文正仁向CNN表示，「我們政府立場堅定，金正恩還活著，而且很健康。」他稱，南韓政府至今都沒有發現北韓有任何可疑行動，金正恩從4月13日起就一直停留在元山地區。消息與衛星照不謀而合。

有美國評論型媒體Vox分析稱，如果金正恩健康狀況良好卻故意不露面，可能是為了避開新冠肺炎疫情，也可能正在計劃採取大動作；如果金正恩已經去世，那北韓可能會因此爆發繼任危機，軍方恐將接管政權。

▼金正恩專用列車被拍到停靠在元山數日。（圖／達志影像／美聯社）

