　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

多維TW／防疫總動員　兩岸超限戰開打

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼示意圖,保健,機場,危險,防禦,病,疫情,設備,防疫,醫院,設備,風險（示意圖／123RF）

文／陳宗逸　圖／123RF

所謂「防疫如作戰」。一般來說，這一直只是口號。但是隨著新冠病毒肺炎疫情，在台灣不斷升高，社會騷動、政府闢謠、產業瀕危等事件不斷重複發生後，這句口號已成為讓人不願意相信、卻不得不面對的現實。有許多人認為，事實上「第三次世界大戰」已經爆發，只是大戰的面貌跟尋常的戰爭方式不同，沒有漫天烽火硝煙，而是以全新面貌席捲全球。隨著歐陸各國宣佈「進入戰爭狀態」、美國啟動「國防動員生產」，此現實更加落實如此猜測。人們心中的「末日」情緒，已開始迅速蔓延。

超前部署　延緩疫情真相

雖然台灣政府自豪「超前部署」對付疫情，但緩慢地逐日「疫調」、擠牙膏式釋出溫吞政策，事實上也經過精密安排與佈局。來自台灣國安會高層消息指出，疫情爆發初始，國安會就已主動介入管制，並派遣熟稔國土安全、因應反恐的專家學者，全面進入流行疫情中心，控管整個疫情調度與宣傳，將疫情爆發的曲線儘量往後拖延，以拖待變。

請繼續往下閱讀...

疫情中心最重要的國安角色，是一直在國安會裏異常低調、卻直接介入操作的國安會副秘書長葉國興，以及曾經擔任過行政院反恐辦公室主任、後任美商軍火大廠駐台代表的國安會諮詢委員郭臨伍。其中，葉國興負責資訊流通與安全，特別是資訊戰、宣傳戰、假訊息控管與調查。雖然政壇盛傳葉國興即將在「5•20」後退休，但目前疫情升高、兩岸「超限戰」開打，葉國興角色異常重要。

而在17年前SARS期間任職政府反恐中心的諮詢委員郭臨伍，也是整體疫情控管、「超前部署」的重要角色。隨著疫情升高，許多企業開始惶恐、許多新竹高科技企業開始進行居家工作壓力測試，郭臨伍早在2月底已提出完整的《企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引》等標準作業流程。此營運指引，已考慮到大規模社區感染時，政府要如何因應企業營運困境、採取自救的所有細節。此外，率領公衛專家進入指揮中心，為政治色彩模糊的張上淳醫師（疫情中心專家諮詢小組召集人）以及詹啟賢（國光生技公司董事長，成功研發H1N1疫苗），幕後指導者為嚴重急性呼吸道症候群（SARS）防疫專家、公衛權威李明亮醫師。蔡政府的國安動員，已不分藍綠，一致對抗疫情且加緊研發疫苗。

生物戰爭　面貌模糊恐怖

對於生物戰來說，全球沒有任何國家擁有足夠經驗，2001年發生的「9•11」事件，美國初始宣稱開打反恐戰，但規劃限定在阿富汗境內的低度衝突、情報戰為主。轉捩點則發生在該年9月18日的「華盛頓炭疽攻擊事件」，此事件當時少人關注，卻讓小布希（George W. Bush）政府一改低強度戰爭姿態，直接升級為對伊拉克大規模出兵。美國針對的是生產炭疽生物戰劑的伊拉克（基地組織並未有此能力），認為伊拉克藉著「9•11」事件趁火打劫，遂有入侵伊拉克之舉。而英美聯軍入侵伊拉克後，雖宣稱未發現「化學武器」，但是否發現任何「生物武器」？則屬高度機密。美國政府寧願背負媒體的嘲諷與罵名，也要將生物戰劑威脅降至最低，對搜刮到的伊拉克生物戰劑保持最高度機密，由此可見生物戰的敏感與恐怖。

在冷戰時期，曾有一位美國陸軍將領形容化學戰與生物戰的不同：「化學戰的影響範圍是以數十公里計算。生物戰的影響範圍，則以數十萬公里來計算。」故生物戰是現代全球公認、最無聲無息也最恐怖的戰爭。而第三波時代的生物戰，又混合著資訊戰、媒體戰、外交戰、產業戰、資源戰以及政治作戰等特性，讓人完全感覺不到槍聲炮火逼近，死神卻悄悄來到身邊。而在一般戰爭學理上，生物戰與核子戰一樣，沒有贏家，唯一的贏家其實是病毒本身。

全球緊繃　改寫戰爭定義

回到台灣政府目前正在應對的「生物戰」，事實上已包含了上述幾乎所有戰爭特徵。包括兩岸間的宣傳戰、媒體戰、外交攻防、產業爭搶和資訊先制等特性，其實都已把原本兩岸間的「冷戰」提升至「暗戰」階段。這也是台灣必須啟動國安會，以處理軍事情報的嚴謹性，來應對此次挑戰。而疫情導致台灣社會集體恐懼、囤積居奇、衝突日升等境況，已如同1995年及1996年台海飛彈危機當時的社會氛圍，甚且更加嚴重。

25年前的台海危機，還是實實在在的兵戎相見、軍事緊張，民眾看得到雙方衝突的引爆點，也知道要如何應戰止戰，因為武器是人所操控，政治決定也可控可管。但病毒肆虐，所有可控因素已成為不可控的未知力量，全球都在以最嚴重的詞語形容此病毒的危害性，德國總理梅克爾（Angela Merkel）認為是「二次大戰後最危險的境界」，法國宣佈「進入戰爭狀態」，美國則試圖在短時間內「開啟國防動員生產線」，這恰巧都是二次世界大戰太平洋戰爭爆發之後，歐美各國所採取的標準戰爭反應與準備。

新冠病毒改變了各國對於何謂「戰略物資」的傳統認知。以往認為石油、電氣、稀有金屬以及網路頻寬等，是國家重要戰略性囤積物資。如今，由於病毒引發前所未見的世界性騷動，各國才發覺，連平日用藥的原料、生產線、特殊布料原料、石化產品、民生物資原本低端的源頭供應，也都屬於戰略物資，必須要大幅改變戰略囤積的重點。這樣的趨勢，是否導致引領20世紀風騷的「地球村」概念迅速瓦解？已經有許多人在討論，看法各異，而各國孤立主義是否將會重生？以往熟知所謂「世界工廠」的全球性產業鏈是否消失？已經引起許多經濟與軍事專家的討論和研究。地球產業的面貌，是否將有所改變？還是依照原本的遊戲規則，在國際政治的鉅變中改變邏輯？

台灣選邊　後續效應難料

台灣面對的「戰爭」難題，還不僅於此。由於疫情緊張，中、美之間的政軍角力不斷擴大，所謂「假戰」的動作日趨高升。美國罕見地在疫情高漲時刻於南海展示軍力，但也僅有美國，其餘盟國皆消失，假球作秀意味濃厚。中美對峙的邊際效應，將直接影響兩岸間軍事緊張。3月16日前後，解放軍軍機在深夜，罕見地挑戰台灣航空識別區，以及之後數次解放軍船艦於深夜接近台灣，這也成為病毒之外，新的不可控危機。對台灣而言，僅是壓抑病毒還不夠，中美衝突引發的緊繃，在可見未來只會迅速升高，台灣必須同時因應傳統與非傳統戰爭危機。

台灣在此次「生物戰」中，明顯偏向美國。台灣外交部首度以官方身份與美國在台協會（AIT）一起發表共同抗疫、研發疫苗合作聲明，都已踩到中美之間的「外交戰」底線，台灣會在事後得到何種回應？似乎已相當明確。一旦疫情開始「可控可管」，歐美各國恢復秩序「止戰」，「第三次世界大戰」消失於無形，在「清理戰場」階段，台灣自豪的「控制疫情」戰略能否繼續發揮功效？還有待時間證明。

ET快訊
慶台灣再「0確診」！美食優惠懶人包　手搖飲第2杯免費喝
愷樂偷腥羅志祥「再丟1代言」！　2廠商擬提告求償
金正恩若倒下「金與正得逃命」！　脫北記者曝原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣援助60萬片口罩　荷蘭回贈台中8家醫護人員鬱金香感謝

救地球！　法王、仁波切植樹並捐50萬為疫情祈福

金正恩死訊滿天飛！他收求救簡訊「我流亡到日本了」　網見亮點笑爛

大仁哥與母校院長談抗疫　名醫施景中：我以台灣為榮　

空疏場景裡的孤寂　Andres Suárez以插畫探索人我

40年老船長捕獲成功「第一鮪」 　重達200公斤27日凱旋返港

區間測速設備出包！遭質疑沒公信力　公路總局邀集警察機關檢討釐清

善耕365／一件難求！　社福團體民生物資銳減中

今年首颱醞釀！模式預測「5月初有發展」　周三起熱成夏天高溫飆30°C

多維TW／防疫總動員　兩岸超限戰開打

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

台灣援助60萬片口罩　荷蘭回贈台中8家醫護人員鬱金香感謝

救地球！　法王、仁波切植樹並捐50萬為疫情祈福

金正恩死訊滿天飛！他收求救簡訊「我流亡到日本了」　網見亮點笑爛

大仁哥與母校院長談抗疫　名醫施景中：我以台灣為榮　

空疏場景裡的孤寂　Andres Suárez以插畫探索人我

40年老船長捕獲成功「第一鮪」 　重達200公斤27日凱旋返港

區間測速設備出包！遭質疑沒公信力　公路總局邀集警察機關檢討釐清

善耕365／一件難求！　社福團體民生物資銳減中

今年首颱醞釀！模式預測「5月初有發展」　周三起熱成夏天高溫飆30°C

多維TW／防疫總動員　兩岸超限戰開打

公共區域炸菸味彈！惡鄰「一進電梯就點菸」…癮君子：連我都無法接受

4男性好友秒衝診間窩心關切！《機智醫生生活》帥氣女主CP站哪對？

范丞丞被爆戀愛「跟女友同居北京家」　網曝親密照片…工作室狠打臉！

移工宿舍是新加坡定時炸彈　12人一房沙丁魚式隔離

國小硬聯／崇學重新學習　小六重砲薛和坤一年打10轟

THE NORTH FACE發現新路！　全新輕快越野系列探索無限可能

SBL冠軍賽／周俊三拼總教練首冠差1勝 　要留下自己名字

台灣援助60萬片口罩　荷蘭回贈台中8家醫護人員鬱金香感謝

周揚青私密對話被挖出「不會再更新了」　9年卑微愛羅志祥…親認一看就傷心

民生社區3千坪地上權招標　上次沒人要、這次價更高？國產署說分明

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

生活熱門新聞

清純妹求P圖！老司機「解鎖深海溝」

鄉民納悶找嘸「周揚青爸」資料…網曝：查不到才可怕

陳時中首鬆口跟記者開玩笑「你先問、我OK」

張上淳證實！國內曾出現三採陰後又復陽個案

獨／男入珠腫寶特瓶大…一擠珠子跳出　妻秒炸「塞回去」

消防員「濕毛巾掩口鼻是一種迷思」

連續15天無本土案例「今日一樣0確診」

今雨區曝！五一連假天氣出爐　專家曝颱風恐生成時間

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

陳時中介紹「桌上有一盆玫瑰花」 結果是荷蘭贈的鬱金香

全台234熱點亮人潮警示　林佳龍說話了

絕望30分鐘！707包廂脫逃過程曝光

萬華流氓藥師理智線秒斷　怒曝「實名制口罩」真相

民眾能Help！4步驟捐口罩助世界

更多熱門

相關新聞

川普與馬克宏同意「世衛有必要改革」

川普與馬克宏同意「世衛有必要改革」

白宮副發言人迪爾今天表示，美國總統川普與法國總統馬克宏通過電話後，同意世界衛生組織（WHO）需要改革；兩人也表達，希望聯合國安理會常任理事國盡快開會討論對抗疫情。

她注射疫苗…網瘋傳死訊　衛生部回應

她注射疫苗…網瘋傳死訊　衛生部回應

陸大使揚言「拒買澳洲貨」　澳外長霸氣回應

陸大使揚言「拒買澳洲貨」　澳外長霸氣回應

2500間小商家取得紓困核貸　還款期可望放寬至二年

2500間小商家取得紓困核貸　還款期可望放寬至二年

即／五一連假趨近　高市府組「快速反應小組」

即／五一連假趨近　高市府組「快速反應小組」

關鍵字：

多維TW新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面