舞者撫慰心靈！「婆娑舞集」外澳沙灘展演　3百觀眾冒雨欣賞

▲花蓮婆娑舞集舞者在宜蘭外澳沙灘，於寒風細雨中以肢體展演今年最新創作「小日子 在海邊」。（圖／花蓮縣文化局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

享譽全國的花蓮現代舞團「婆娑舞集」26日在宜蘭外澳的沙灘，用舞者的肢體展演今年最新創作「小日子 在海邊」。今天雖然在寒風中飄著小雨，但在可以眺望龜山島的宜蘭外澳的沙灘上卻非常温暖，現場湧入300餘位觀眾來欣賞這精彩的演出。

舞集今年最新創作「小日子 在海邊」，獲得花蓮縣文化局表演藝術人才培育計畫補助，作品將台灣東岸特有的壯闊山海與美妙絶倫的現代舞蹈相結合，在戶外的天地間，以細膩的舞蹈肢體語言，與觀眾分享不同於演藝堂中氛圍和臨場感，

▲以大自然作為舞台，現代舞之美與自然結合，舞者在優雅的服裝襯托之下更顯動人。

婆娑舞集2001年生根於花蓮，其名稱源自於花蓮一處瀕臨婆娑之洋的美麗城鄉。以「處處可以起舞，人人可為舞者」之理念，進行創作。舞集除了努力耕耘現代舞創作之外，也致力提昇民眾對現代舞欣賞與風氣，過去13年來，在團長陳淑卿老師帶領下，嚐試在不同空間、角落發表舞作，舉凡城市中的公園、咖啡廳、街頭一角，劇場空間或演藝廳等正式演出場所，都有姿態空靈的舞者身影。



婆娑舞集今年創作「小日子 在海邊」，以大自然作為舞台，在不同的海邊翩翩起舞，使現代舞之美與自然的結合。本演出經過近三個月時間籌備，也邀請許多國內知名的藝術創作者一同合作，包括歌手潘憶蘅老師、大提琴手簡廷伃、服飾設計譚碩德等，其中譚碩德老師還親自設計了一款非常美麗希臘式華服，供舞者穿著，使婆娑的舞者在優雅的服裝襯托之下更顯動人。





花蓮縣文化局長江躍辰表示，婆娑舞集為本縣之藝文傑出團隊，團長陳淑卿老師長年對於推廣現代舞不遺餘力，今年以舞蹈與大自然的結合，在新冠肺炎疫情持續而人際關係因隔離而疏遠的今日，能帶領觀眾，以山海自然之美為背景，呈現現代舞無拘無束，空靈動人的藝術形式，更加顯現文化藝術對空乏心靈的重要性。

婆娑舞集「小日子 在海邊」26日在宜蘭外澳演出之後，將於5月2、3日兩場於花蓮七星潭海邊繼續進行演出，誠摯邀請大家一同體驗婆娑舞集精心策劃的優美舞作，以及也許你我好久沒有細心欣賞的台灣山海景色。

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