她上工2週「意外露出刺青被開除」　網暖安慰...推測主因不單純

▲女網友因為身上有刺青而被開除。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

被開除的理由百百種，不過這名女網友被炒的原因讓她欲哭無淚。一名女網友發文，她表示自己剛開始從事會計業約莫2週，沒想到日前不小心露出刺青後，雇主就以這點為由請她離開，讓人無奈。

「我太難了......唉。」一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她無奈表示自己日前因為「刺青」的關係被老闆開除，讓她很不知所措，「我的車貸還要繳啊！現在工作真難找。」

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只見原PO的手臂印著大面積的彩色刺青，只要穿短袖就一定會露出來。她也坦言，自己已經工作了2週了，可能是因為天氣太熱、不小心把圖案露出來才會被炒，實在是很無言。

網友們看完後紛紛留言打氣，「我公司一堆人刺青，我們只看工作能力，不看別的喔」、「我因為刺太多，所以跑去當刺青師，現在過得很爽」、「工作跟刺青是兩碼子事吧」、「可以申訴吧，感覺是歧視了」、「在哪工作？可以考慮來我這，我缺人」、「因為刺青開除人的公司也別待了吧」。

不過也有人提醒，有些比較正式的行業真的無法接受刺青文化，找工作的時候的確要做好心理準備和篩選。另外有人表示，刺青恐怕也不是真正主因，「可能是不想傷到你才會說是因為刺青吧」。

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