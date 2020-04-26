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「菊花」變紅色噴泉！　8歲弟吃飽爽睡「直腸肉掉了」...全因飲食習慣

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▲8歲弟弟息肉掉下來血染床單。（圖／翻攝自江蘇新聞，下同）

▲8歲弟弟息肉掉下來血染床單。（圖／翻攝自江蘇新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

江蘇一名8歲男童從小愛吃肉，又不愛吃青菜，父母17日趁著開學前，特地全家一起吃了一頓大餐，半夜他的「菊花」突然瘋狂噴血，整張床單都被沾滿。醫生檢查發現，原來是直腸息肉掉下來，才導致「大噴發」。

跟據「江蘇新聞」報導，常州市8歲男童成成17日半夜突然血流不止，常州市兒童醫院內鏡中心主任徐岳回憶，「他是凌晨到我們醫院來的，全是血，就是飆的，全部飆出來！ 」醫生判斷，他可能是結直腸息肉脫落。經過手術，成成的病情得到了控制，各項指標趨向平穩。

▲8歲弟弟息肉掉下來血染床單。（圖／翻攝自江蘇新聞，下同）

成成從3年前開始，陸續有過幾次出血，大便會帶有血絲，但因為血量很少，父母也就沒有放在心上，也沒有帶去檢查。徐岳表示，「結果這次息肉掉下來了，裡面有血管沒凝住，就不停在出血」。

據了解，成成從小喜歡吃葷菜、愛吃零食，又不太愛吃蔬菜。由於4月17日開學在即，成成的父母特地帶著他大吃一頓，當晚成成心滿意足地入睡了，誰知半夜就發生了意外。

▲8歲弟弟息肉掉下來血染床單。（圖／翻攝自江蘇新聞，下同）

醫生表示，兒童大便帶血可能是痔瘡，肛裂，息肉，腸炎等多種問題所致，其中直腸息肉絕大部分都是在2-8歲之間發病，是小兒下消化道出血最常見的原因，多為單發，但也有多發的，一般會隨著年齡增長逐漸長大，屬於良性病變。但是遺傳，不良的飲食和不規律的生活都會導致病變發生，且出血過多的話，甚至有生命危險。

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