海巡署改編羅志祥「I wanna know」　民眾黨批「消費他人」：非政府應有高度





▲民眾黨認為，海巡署長室取笑他人，甚至影射疾病的做法，並不是政府應有的高度。（圖／翻攝自民眾黨臉書粉專）

政治中心／綜合報導

藝人羅志祥被前女友周揚青爆料「劈腿、約砲」，導致9年情斷以分手收場；而「海巡署長室」趕上這波時事熱潮，在臉書粉專貼出非洲豬瘟等防疫圖片，引用羅志祥熱門歌曲《精舞門》歌詞「I wanna know」，隨即回答「有病」，逗得網友哈哈大笑。不過民眾黨25日晚間卻認為，這種取笑他人，甚至影射疾病的做法，並不是政府應有的高度。

周揚青23日在微博宣布，與羅志祥（小豬）9年情滅，還寫了一封千字分手信，指控對方劈腿、揪朋友搞「多人運動」等行為，引發網友開始改編羅志祥過去經典歌曲。

而臉書粉絲專頁「海巡署長室」也在同一天跟上此熱潮，製作出一張引用羅志祥歌曲《精舞門》歌詞的兩格漫畫，上方是兩隻小豬說著「I wanna know 我行不行」，下方則是配上焚燒、掩埋病死豬的「有病當然不行」照片，提醒民眾要防範非洲豬瘟。

海巡署長室該圖片貼出後，除了引起網友熱烈討論之外，還吸引了許多綠營人士在底下留言。立法院副院長蔡其昌表示，「有聲音跑出來。」立委陳亭妃提到，「懂玩。」立委吳思瑤說，「海...巡...署...懂豬。」還有一系列官方臉書粉專也跑來留言，例如客家委員會、海巡署艦隊分署等。

▲海巡署長室跟上羅志祥、周揚青分手時事，改編羅志祥《精舞門》歌詞。（圖／翻攝自海巡署長室臉書粉專）

海巡署臉書粉專改編歌詞的行為，讓民眾黨25日晚間在臉書粉專上指出，「有梗的老司機們，請不要開錯車R。」

民眾黨表示，臉書專頁「海巡署長室」的貼文近期爆紅，「我們認為政府創意行銷政令很棒，也期盼政治能變得更有趣、更平易近人，但用影射到他人的時事花絮當梗，可能就有點不OK。」

民眾黨提到，雖然能迅速抓住所有人的眼球，但是跟著八卦新聞一起取笑他人，甚至是影射疾病的做法，並不是政府應有的高度。

民眾黨強調，手段會影響目的，政府機構的服務宗旨是「公益」，但方法不該是「消遣他人」，若連立委、立法院副院長、各政府單位的臉書帳號都跟著留言，這絕對不是一個好現象。

而民眾黨也放出一張照片，只見一輛名為「民進黨政府」的車子在叉路前，選擇開向「消費他人私領域」，而不是直行的「創意政府宣導」。

針對民眾黨的發文，網友反應兩極。有些人批評，「這篇文的作者一定不懂迷因」、「還是先做好自己黨內的事...怪民進黨並不會顯得貴黨高尚」、「連這種網路世代的梗圖都要用權威老派的方式靠北靠母哦」。但也有網友力挺民眾黨，留言「討厭綠陣營」、「一堆單位正事不做好，只會叫小編發廢文刷人氣」、「台灣之恥」。

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