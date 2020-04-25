唱完KTV直奔旅館！工人趁醉「性侵傳播妹」得逞…賠不起50萬下場曝光

▲從事工程業的施男性侵傳播妹。非當事人。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者黃可昀／綜合報導

新北市一名施姓男子107年和朋友到連鎖KTV歡唱，幾杯黃湯下肚後，自告奮勇要護送傳播妹回家，結果竟是伸出狼爪，和對方搭車直奔旅館，並趁她意識不清加以性侵，如今被新北市地方法院判處3年2個月徒刑。

判決書指出，施男107年8月2日凌晨1點多，和朋友相約到新北一家KTV唱歌，並透過傳播公司請來一名女子炒熱氣氛，隨著氣氛越來越高漲，傳播妹也漸漸不勝酒力倒在沙發上，他便主動攙扶對方搭上計程車，原本說好要送她回家，結果卻在5時24分抵達旅館，趁對方不省人事、無法反抗的時候性侵得逞。

▲賠不出50萬只好蹲苦牢。非當事人。（示意圖／123RF）



傳播妹清醒後，驚覺自己竟然和施男裸身共處一室，懷疑自己遭到對方侵犯，於下午1點離開旅館並向男友哭訴，兩人決定報警處理，警方也調閱了沿路監視器，確認施男當天確實扶著喝醉的她進入房間。

施男事後向法院坦承犯行，並答應傳播妹會在109年3月31日前賠償她新台幣50萬元，但過程中屢屢跳票，拖了1年多仍未依約履行，只好宣告調解破局。法院考量到施男職業為工程業、未婚，還需扶養父親等一切情狀，將他以乘機性交罪判處3年2個月，全案仍可上訴至高等法院。

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