　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

唱完KTV直奔旅館！工人趁醉「性侵傳播妹」得逞…賠不起50萬下場曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲從事工程業的施男性侵傳播妹。非當事人。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者黃可昀／綜合報導

新北市一名施姓男子107年和朋友到連鎖KTV歡唱，幾杯黃湯下肚後，自告奮勇要護送傳播妹回家，結果竟是伸出狼爪，和對方搭車直奔旅館，並趁她意識不清加以性侵，如今被新北市地方法院判處3年2個月徒刑。

判決書指出，施男107年8月2日凌晨1點多，和朋友相約到新北一家KTV唱歌，並透過傳播公司請來一名女子炒熱氣氛，隨著氣氛越來越高漲，傳播妹也漸漸不勝酒力倒在沙發上，他便主動攙扶對方搭上計程車，原本說好要送她回家，結果卻在5時24分抵達旅館，趁對方不省人事、無法反抗的時候性侵得逞。

▲▼示意圖,性侵,孩子,女,室內,手,害怕,手,獨,絕望,鬱悶,人,濫用,危險,暗,恐懼,侵略,蕭條（圖／123RF）

▲賠不出50萬只好蹲苦牢。非當事人。（示意圖／123RF）

傳播妹清醒後，驚覺自己竟然和施男裸身共處一室，懷疑自己遭到對方侵犯，於下午1點離開旅館並向男友哭訴，兩人決定報警處理，警方也調閱了沿路監視器，確認施男當天確實扶著喝醉的她進入房間。

施男事後向法院坦承犯行，並答應傳播妹會在109年3月31日前賠償她新台幣50萬元，但過程中屢屢跳票，拖了1年多仍未依約履行，只好宣告調解破局。法院考量到施男職業為工程業、未婚，還需扶養父親等一切情狀，將他以乘機性交罪判處3年2個月，全案仍可上訴至高等法院。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
法媒批中國「謊言欺瞞世界」　揭武漢死亡神祕數字：還真巧啊
郭采潔暴怒！忍10年又捲入羅志祥情變　深夜20字聲明準備開告
站旁邊講電話！國道警壓制失控男「0作用」　學長下場曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」氣炸決裂　心痛揭解約內幕

深夜洗衣機嘎嘎響　她一看活逮陌生人「帶一堆衣服來洗」...下秒氣炸亂罵

影／國防部拔官3人懲處6顆星！部長第一句罵他　網驚：「替死鬼」找到了

吃屎哥嗆游否希「寧願吃屎也不屑同台」釣出本尊　貼3截圖反擊：來噴一下

16歲女高生未婚懷孕8個月…實境秀配對噴愛火！　孩子的爸是17歲YouTuber

媽獄中寫信求助「怕她不測」！警溝中拉出方形水泥塊…鑿開見4歲女童屍

唱完KTV直奔旅館！工人趁醉「性侵傳播妹」得逞…賠不起50萬下場曝光

劇組男「時間管理」潛入性侵妙齡女　媽媽愛打牌惹禍！幸福家庭破碎

國道警「學弟你撐住」54秒內容曝！顧講電話0作用　學長遭重處

影／「強擄女學生上車」桃園平頭男飆到偏僻公園欲性侵　逃楊梅掉稻田落網

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

DIY超人氣台灣小吃「鹹酥雞」　口感外酥內嫩搭九層塔絕配！

虞書欣模仿孔雪兒停不住 網友笑炸：太傳神！！

白熊薩摩耶初遇3個月小奶貓！　興奮幫舔毛：歡迎你來們家❤

《康熙》柏翰求婚10年女友成功！　錄下100次「妳願意嫁給我嗎」

媽獄中寫信求助「怕她不測」！警溝中拉出方形水泥塊…鑿開見4歲女童屍

唱完KTV直奔旅館！工人趁醉「性侵傳播妹」得逞…賠不起50萬下場曝光

劇組男「時間管理」潛入性侵妙齡女　媽媽愛打牌惹禍！幸福家庭破碎

國道警「學弟你撐住」54秒內容曝！顧講電話0作用　學長遭重處

影／「強擄女學生上車」桃園平頭男飆到偏僻公園欲性侵　逃楊梅掉稻田落網

站旁邊講電話！國道警壓制失控男「0作用」…學長下場曝光GG了

高雄氣爆善款45億　6年後「剩9千萬」2大案由曝光

傻眼影片曝光！國道警賣力壓制失控男…學長在一旁講電話「完全不幫」

快訊／北市公車返總站承德路「左轉搶快」　重機騎士「倒血泊」宣告不治

基隆男「西瓜刀斷人小指」畫面曝光　看不順眼就街頭狂奔追殺

台灣保時捷第一季銷售成長近7成　疫情期間新車依舊夯到翻

川普回應「消毒劑注體內」驚世療法！大嘆無奈：只是想看有什麼反應

【防疫第一線】「醫師每天補助1萬！」他砲轟條文不清　減薪1/4誰來補？

蔡詩芸戴花卉飾品散發慈母光　無限扭結設計也能討好媽媽

印地安人承諾多數員工支薪至6月底　其餘球團打算跟進

媽獄中寫信求助「怕她不測」！警溝中拉出方形水泥塊…鑿開見4歲女童屍

唱完KTV直奔旅館！工人趁醉「性侵傳播妹」得逞…賠不起50萬下場曝光

出道11天韓團現身　數十人為拍照全湧上「熱到口罩下拉緊貼」網傻眼

劇組男「時間管理」潛入性侵妙齡女　媽媽愛打牌惹禍！幸福家庭破碎

大聯盟急於復賽很危險　權威名醫警告：球員會受傷

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

社會熱門新聞

國道警壓制失控男　學長一旁講電話下場慘

單親媽酒店養兒騙擺攤　3000元房租成最後稻草

高雄氣爆善款45億　六年後剩9020萬

國道路肩限速新規60km！2個月開1572張罰單

即／台北重機撞公車　騎士無呼吸心跳

即／基隆男突遭西瓜刀猛砍　他撿起斷指狂奔百米求救

國道警賣力壓制失控男！學長一旁講電話

公車返站左轉搶快　重機騎士重摔不治

影／平頭男隨機押女學生欲性侵　楊梅落網

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

鹿港塗鴉怪客曝光　是神祕貓不是狗

國道警「顧講電話」放逃失控男　54秒內容曝光

夫妻逃稅6206萬　子女獲財產拒救父母　

大嬸嗆弱勢父女找有力人士欲道歉

更多熱門

相關新聞

劇組男「時間管理」　潛入性侵妙齡女

劇組男「時間管理」　潛入性侵妙齡女

影／平頭男隨機押女學生欲性侵　楊梅落網

影／平頭男隨機押女學生欲性侵　楊梅落網

童家門外遭綁架性侵　還被打瞎眼

童家門外遭綁架性侵　還被打瞎眼

免費幫修機車！台中男約吃鍋連2天玷汙2女大生

免費幫修機車！台中男約吃鍋連2天玷汙2女大生

噁男性侵智障女　辯有疝氣無法使壞

噁男性侵智障女　辯有疝氣無法使壞

關鍵字：

性侵傳播妹KTV

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥Party Boys名單被扒！

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

網假裝「明日花綺羅」上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

快訊／周揚青直接點名愷樂！

郭采潔捲入羅志祥情變　深夜求撤關鍵字

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

周揚青發文砲轟羅志祥！Hebe說話了

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

台鐵車長二採　住院中

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

更多

最夯影音

更多
周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面