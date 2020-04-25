五一連假「不排除急迫情況做改變」　陳時中提人流控管：夠分散就夠安全

記者林育綾／台北報導

五一連假即將來臨，今（25）日中央流行疫情指揮中心有媒體追問，是否會規畫前一天發送國家級警報，請國人不要前往人潮密集處？而指揮官陳時中回應，目前沒有延長或延後假期的計畫，但也不排除在疫情中有任何急迫情況時，會有所改變。此外會透過資訊系統，讓民眾了解各地方人流、車流情況，勸導避免前往擁擠地方，做出人潮分流，「夠分散，就夠安全。

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▲陳時中說明，五一連假會透過資訊系統做人流分流，「夠分散，就夠安全。」（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前針對五一勞動節連假，沒有延長或延後的計畫，但也不排除在疫情中有任何急迫情況，會有所改變。在此次假期最主要的規劃，還是從這段時間推動的「社交安全距離、戴口罩、人流管制」來進行。

陳時中說明，在人流的管制之外，還有資訊系統會做關於人流的勸告，比方停車場有多少車輛後就不能停，而有些地方比較擁擠，相關單位會勸導民眾去人潮比較鬆的地方。這方面交通部和內政部協調做得很好，是讓大家瞭解各地方人流、車流的情況。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥也說明，在連假將針對人流有更多措施，無論是國家公園或是交通部國家風景區，以今天早上為例，包括玉山跟高雄壽山國家公園，警方和道路系統都有採取人流控管措施，不管是平常六日或連假，這套措施都開始運作運行。

陳時中也說，未來不會停止這樣的運作，就是希望讓人流分配平均，民眾到每個地方都不要太擁擠，人潮能達到適當分配，若是過度擁擠的地方也只好暫停（開放），不斷用這樣資訊系統讓大家預先知道，要前往的地方或周遭人流情況，自動做分流，這樣會比較好。他認為「夠分散，就夠安全。」