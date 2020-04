吃幼鼠充饑！餐廳倒閉失去食物來源...老鼠餓癱街頭

▲封城後,許多老鼠也受到衝擊。(圖/美聯社)

實習記者崔子柔/綜合報導

因新冠肺炎疫情延燒之下,許多國家、城市陸續封城,餐館、酒吧等場所更被下令暫停營業,讓原本依賴餐廳食物來源的老鼠們瞬間失去糧食,只能轉向住宅區覓食,甚至餓到把自己的孩子吃了。

綜合外媒報導,近日許多住宅區的民眾反應更常見到老鼠,城市囓齒動物學家鮑比(Bobby Corrigan)表示,突然失去一直以來的食物來源,牠們只有兩種選擇,一種是往其他有東西吃的地方去,另一則是吃掉幼鼠,或是成鼠互相爭鬥後吃掉對方。

早前就有貓狗病毒檢測為陽性的案例,本月5日紐約市布朗克斯動物園又有一隻雌性馬來亞虎確定感染,讓人更擔心是否可能由動物將病毒回傳到人類。但世界動物衛生組織(OIE)也聲明,目前並無證據顯示受染的動物會在人類社會中持續傳播。

Rodents are becoming CANNIBALS as coronavirus restaurant closures leave a shortage of scraps https://t.co/dQ2qQ1kIOb