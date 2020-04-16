吃幼鼠充饑！餐廳倒閉失去食物來源...老鼠餓癱街頭

▲封城後，許多老鼠也受到衝擊。（圖／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

因新冠肺炎疫情延燒之下，許多國家、城市陸續封城，餐館、酒吧等場所更被下令暫停營業，讓原本依賴餐廳食物來源的老鼠們瞬間失去糧食，只能轉向住宅區覓食，甚至餓到把自己的孩子吃了。

綜合外媒報導，近日許多住宅區的民眾反應更常見到老鼠，城市囓齒動物學家鮑比（Bobby Corrigan）表示，突然失去一直以來的食物來源，牠們只有兩種選擇，一種是往其他有東西吃的地方去，另一則是吃掉幼鼠，或是成鼠互相爭鬥後吃掉對方。

早前就有貓狗病毒檢測為陽性的案例，本月5日紐約市布朗克斯動物園又有一隻雌性馬來亞虎確定感染，讓人更擔心是否可能由動物將病毒回傳到人類。但世界動物衛生組織（OIE）也聲明，目前並無證據顯示受染的動物會在人類社會中持續傳播。