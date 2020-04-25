國軍疫情延燒陸軍？　步指部2官兵採檢結果出爐

▲海軍磐石軍艦。（圖／季相儒記者攝）



記者林銘翰／台北報導

海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，陸軍步兵訓練指揮部有官兵25日爆料，指揮部內有2名官兵先前因支援載運磐石軍艦確診官兵，疑似出現新冠肺炎症狀，目前已住院治療，且這2人在隔離治療前還接觸部隊同袍與長官。對此，陸軍司令部公共事務組組長黃海晏25日午間表示，兩名官兵採檢結果都是陰性，初步診斷為腸胃炎。

敦睦艦隊爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心24日再公布國內新增1例新冠肺炎確定病例，為30多歲的敦睦艦隊磐石艦軍人，使敦睦艦隊累積確診案例達到30例。指揮中心指出，本起群聚事件截至目前共30人確診，衛生單位現已掌握接觸者共1,843人，其中530人為居家隔離對象，已採檢125人，91人為陰性，其餘檢驗中；1,313人為自主健康管理對象。

不過陸軍步兵訓練指揮部有官兵25日爆料，指揮部內有2名官兵先前因支援載運磐石軍艦確診官兵，疑似出現新冠肺炎症狀，目前已住院治療，且這2人在隔離治療前還接觸部隊同袍與長官。

投訴內容表示，指揮部2名中尉醫官得知「強烈建議」通報中央疫情指揮中心並立即就醫篩檢，不料指揮部醫務主管竟疑因擔心事態擴大、且已先通報支援海軍的官兵「一切正常」而隱匿疫情，其中一名醫官看不下去寫下「部隊日誌貼」在同袍群組，還強調「洩漏軍機、要辦就辦」，但貼文不久還是刪除。

投訴內容指出，該名醫官在貼文寫下，因為指揮部有兩名官兵奉派支援運送磐石軍艦人員，不久出現不明原因腹瀉，已符合新冠肺炎疑似個案就醫篩檢條件，也未依防疫規定即刻居家檢疫反而先回指揮部還接觸「參謀長」。

投訴內容也說，該名醫官稱，前天發現3名支援磐石艦人員的官兵當中有兩人不約而同出現腹瀉症狀， 強烈建議官兵立即打1922中央疫情指揮中心通報，並就醫進行新冠肺炎病毒篩檢，不料兩名醫官向指揮所醫務所主任報告，主任卻以沒有發燒等症狀，不願意向上呈報。

對此，黃海晏25日午間受訪時表示，兩名官兵在反應腸胃不適後，當天中午就立即前往醫院就醫，經初診結果皆為腸胃炎，送驗結果也都呈現陰性，請社會大眾不用過度恐慌。

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