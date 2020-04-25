愛犬從車窗探頭看風景…車主慘收紅單　他：超過車體寬度及高度

▲詹姓飼主開車讓狗探出車窗，卻被檢舉達人拍照舉發。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

一名詹姓狗飼主開車載著愛犬外出，沒想到在途中卻因打開車窗讓愛犬探出頭吹風，被檢舉達人錄影舉發。警方也表示，因寵物於法律上歸屬為財產物品，經檢視影像，狗兒頭部確實探出車窗，超過車體寬度及高度，因此，以道路交通管理處罰條例第29條「汽車裝載貨物超過規定之長度、寬度、高度」，開單告發，可罰3000到9000元。

▲詹姓飼主上網分享自身經驗。（圖／翻攝臉書）

詹姓飼主在臉書社團「苗栗-流浪動物走失協尋&認養救援平台」PO文並附上罰單，表示「各位愛媽愛爸的好朋友，載毛小孩時要記住不要讓毛小孩頭伸出車窗，是違規的，經過這次我懂了，也分享給和我一樣的人。罰款金額3000～9000」，引發其他飼主熱烈討論與分享。

苗栗縣苗栗警分局交通組表示，詹姓飼主是因開車行進間，狗探出車窗，被民眾以行車記錄器錄影下檢舉，因寵物於法律上歸屬為財產物品，經檢視影像，狗兒頭部確實探出車窗，超過車體寬度及高度，因此，以道路交通管理處罰條例第29條「汽車裝載貨物超過規定之長度、寬度、高度」，開單告發，可罰3000到9000元。

苗栗縣動保所也提醒，除了交通違規罰單，愛狗人也要小心，過去曾發生過，毛小孩於車輛行駛間「跳車」的案例，若造成毛小孩受傷，飼主還得面臨違反動物保護法的處罰。

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