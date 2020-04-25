他問羅志祥「也沒有犯法」是錯在哪？　鄉民長文一針見血：爽要低調的爽

▲羅志祥的花名早就是眾人皆知。（圖／翻攝自羅志祥IG）



記者黃可昀／綜合報導

羅志祥劈腿、約砲等事蹟被爆出後，演藝事業與形象一夜崩毀。一派網友認為，「說到底，跟周也還沒結婚，只是私生活精彩了點」，雖然破壞道德價值觀，但並沒有違反法律，「所以我們祥祥是錯在哪裡呢？」

原PO在PTT表示，羅志祥事件鬧得沸沸揚揚，但外界幾乎都是抱著看戲心態，事實上，「 法律只是道德的最低標準，他也沒有犯法」，羅志祥再怎麼愛玩也只能說他辜負大眾期待。

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一名網友回文指出，羅志祥錯就錯在太高調，「爽要低調的爽，鄉民喜歡棒打出頭鳥，多P混戰不是只有他才會，很多社會名流都懂玩」，但是羅志祥身為公眾人物，言行舉止應該要更小心謹慎，愛玩就應該低調地玩。

▲網友認為，周早知道羅多情，就不該一頭栽進去。（圖／周揚青IG、羅志祥臉書）



至於羅志祥瞞著女友處處留情，他認為，「隨便路上抓一個肥宅來問，也都知道羅花名在外」，周揚青對於羅志祥的作風一定更加了解，「那為什麼在交往前就清楚知道羅的花名，卻還願意選擇閉著眼睛交往9年？」她愛上羅志祥的外貌、名氣等等優點，其他女生也會被同樣特點吸引，更何況周揚青原本就知道對方多情，仍選擇把9年青春獻給對方，如今落得這種場面，在交往前就該有心理準備。

網友看完一針見血的言論，紛紛回應，「中肯」、「真的，誰都知道小豬就玩咖，你周會不知道？」、「女生的問題最多是高估自己能夠駕馭那隻獸，以及識人不清」、「我懂你的意思，都不值得同情對吧？」也有人認為，周揚青會讓自己如此受傷，就是敗在誤以為能改變對方，「周可能以為自己可以改變羅吧」、「已經是男女朋友關係了，要求對方專情不過分吧。」

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