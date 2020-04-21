教學文／口罩3.0「超商插健保卡」預購流程先看　20秒搞定還能直接現場繳費

▲口罩實名制3.0明開跑。（圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

「口罩實名制3.0」將於明（22）日上午8時正式上路，民眾只要透過全台1萬多間超商的多媒體機，插入健保卡並完成相關動作後即可完成預購。《ETtoday新聞雲》今率先前往超商實際操作所有流程，最快20秒就能輕鬆完成所有作業，且從頭到尾只要輸入手機號碼，還能當場繳費，方便許多。

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▲明日上午8時起超商插健保卡就可預購口罩。

「口罩實名制3.0」買口罩更方便了，民眾只要持健保卡至4大超商的多媒體機即可完成口罩預購，《ETtoday新聞雲》先帶大家搶先看實際操作流程，首先找到超商的多媒體機後進入口罩領取專區，接著點選口罩預購，同意領取注意事項後就可拿出健保卡插入下方插卡處，按下確認再輸入手機號碼，最後確定訂購明細無誤後即可列印口罩訂購單據，並拿至櫃檯進行結帳就可完成預購，相較2.0需另外轉帳或信用卡繳費，3.0可現場直接付款，方便許多。

▲▼持口罩訂購單據現場繳費。



提醒口罩實名制3.0但僅開放預購部分，後續相關領取口罩動作並無更改，民眾仍須於開放領口罩取期間至超商多媒體機選取「口罩領取」，並輸入身分證後4碼以及簡訊所收到之取貨序號，接著按「下一步」後再拿著小白單至櫃檯刷取條碼，才可將口罩領到手。