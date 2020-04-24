磐石艦疫情第6天「未見第二層感染」　陳時中：心慌慌對事情沒有幫助

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎在全球疫情尚未落幕，先前都曾出現零確診的台灣，突然爆發軍艦群聚感染引發社會恐慌。指揮官陳時中今（24日）特別說明，事發至今已第6天，還未看到第2層的傳播，但了解這段時間社會是痛苦的，因為大家努力這麼久了，但大家心慌對事情沒有幫助。他強調，「有問題我們面對它、處理它」，希望民眾不要恐慌。



陳時中說明，目前台灣有非常強的感染科專科醫師團隊、CDC防疫醫師，整體素質高。他更強調，沒有人想要得病，各界應思考，「生病他需要什麼？社會如何支持他？讓他有好的醫療照顧」，政府也應提供最完整醫療照顧，將最後一道防線做好。

陳時中說，「接觸者無罪，其實接觸者比我們都更緊張」，而當社會緊張時，應同理心去想接觸者的心情，讓他們能安靜的待在家做好自主管理，「想想看跟確診者有接觸過的人心理如何，換做我們的話我們自己也覺得很害怕，而在人害怕、孤獨時，更需要大家的支持，不是對他不斷的獵巫，大家要有同理心才能度過難關。」

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陳時中提到，今天其實是第12天沒有本土個案發生，但也因此，敦睦艦的事情發生造成社會不滿，但事實上不然，因為每個獨立事件都有可能性，各界應該很清楚，「我們的態度就是準備好，為處理這些突發狀況」，呼籲民眾不要恐慌，遇到問題應面對它、處理它。

