【黃寶慧】慧眼看天下／全球掀向陸索賠潮　嚴震生：北京沒隱匿　台灣就是最好的證明

新聞節目中心／綜合報導

美國有上萬名疫情受害者跨海提出集體訴訟，控告中國大陸隱匿疫情，要向中國大陸求償4兆美金，而美國總統川普似乎也定調，就是要中國大陸為疫情負責到底；甚至還有澳洲議員提議，各國應向國際法院控告中國大陸，以「紐倫堡大審」的形式究責，西方多國同時也紛紛拋出「向陸求償」的說法，但果真是中國大陸刻意隱瞞消息嗎？政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，在《慧眼看天下》節目中就表示，北京政府應該沒有隱匿，否則台灣早已淪陷。

政大國關中心研究員嚴震生認為，北京政府應該沒有隱匿消息。台灣因為地緣關係，雖然距離疫情最先爆發地武漢不遠，但卻能超前部署、守住疫情；倘若中國大陸真的隱匿疫情，導致新冠病毒肆虐全球，那麼台灣絕對無法倖免，甚至應該會「首當其衝」疫情一發不可收拾。嚴震生表示，台灣如今絕對是北京政府最好的「戰友」，用來向全世界證明絕對沒有隱匿；而嚴震生也指出，新冠肺炎會在歐美大流行，一切都是因為各國反應慢半拍，如果其它國家也能像台灣一樣，提早警覺、對疫情謹慎處理，那麼絕對可以阻止疫情蔓延。

▼更多專訪的內容，將會在4月25日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。

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東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出，敬請鎖定。