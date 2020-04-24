「痛到靠北阿~」！口罩掛耳線過短　林姿妙：中央應同意換貨

▲民眾反映最近領到的口罩掛耳線過短，造成耳朵疼痛。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》）

記者游芳男／宜蘭報導

抗疫利器口罩引發民怨！近來不少縣民向縣府消保官反映，這陣子買到的成人口罩掛耳線太短，戴起來耳朵不舒服，甚至出現容易斷裂的瑕疵，因為口罩購買後無法退換，造成不少縣民困擾，24日宜蘭縣長林姿妙呼籲中央改善相關問題及同意換貨。

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▲▼宜蘭縣長林姿妙24日展示領到的口罩掛耳線（箭頭所指）過短會造成耳朵疼痛。（圖／記者游芳男攝，下同）

最近網紛紛在《宜蘭知識＋》說：「痛到靠北阿~」「真的很短，戴的超痛苦的」、真的很短，戴的超痛苦的…」、「感覺這批都這樣，耳多超痛」、「真的很痛+1帶子真的變很短」、「很痛，非常不舒服」、「最近宜蘭來的口罩線都好短，投訴無門」、「宜蘭全部換到的都是這麼短的吧！我今天換了兩家一樣都是短的，所以我直接上網預購，但要多七塊錢，希望可以拿到驚喜包。」……

抗疫利器引發民怨，宜蘭縣長林姿妙聽到了，24日在宜縣防疫會議中拿出剛領的口罩說，口罩掛耳線真的是過短了，呼籲中央同意換貨並改善相關問題。

口罩掛耳線過短的問題，宜縣府員工有人乾脆以串聯的迴紋針連接掛耳套在後頸部，來解決口罩掛耳線過短造成耳朵疼痛的困擾。

▲宜縣府員工以串聯迴紋針（箭頭所指）接口罩過短掛耳線後，套在後頸部，來解決耳朵疼痛問題。（圖／記者游芳男攝）

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