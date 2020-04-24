22歐洲議員聯合致函歐盟外長　籲讓台灣「完整參與WHO」

▲包瑞翰挺台灣加入WHO。（圖／路透社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾23日專電

歐洲議會議員包瑞翰23日邀請駐歐盟代表曾厚仁分享台灣防疫經驗，包瑞翰另表示近日共22位歐洲議員聯合致函歐盟外長，呼籲歐盟提出策略讓台灣完整參與世界衛生組織（WHO）。

歐洲議會主要黨團「綠黨及歐洲自由聯盟」（Group of the Greens/European Free Alliance）2位德國籍議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）及鮑路斯（Jutta Paulus）23日舉辦一場視訊對談，邀請曾厚仁分享台灣防疫經驗。

其中包瑞翰為歐洲議會對中國關係代表團團長，是歐洲議會重量級議員，他邀請曾厚仁以大使名義出席，顯示對台灣的重視。

包瑞翰在對談中提到近日寄給歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）一封信，強調台灣是一個擁有著名衛生系統的國家，台灣成功對抗疫情危機，擁有大量相關經驗，證明能夠對世界貢獻，要求歐盟支持台灣完整參與參與WHO，且在他個人網站還放上中華民國國旗。

根據包瑞翰在其個人網站公布資訊，這封信是他與所屬「綠黨及歐洲自由聯盟」再加上社會民主黨團（Socialists & Democrats）共計22位歐洲議員聯合致函，信中表示，WHO拒絕將台灣完全納入全球對抗疫情大流行問題，在國際上引起關注，且台灣很早就示警人傳人，但未獲WHO採納。

信函指出，對中華人民共和國因政治主張反對將台灣完整納入WHO，強烈批評此舉阻礙國際衛生危機管理，呼籲歐盟提出有利於各界的務實方法，讓台灣完整務實參與WHO。

鮑路斯則提到對使用口罩的看法，並特別肯定台灣能夠對大眾提供足夠的口罩，使得台灣取得良好防疫成效。

曾厚仁23日在為時一個小時的對談中，介紹台灣政府在去年底開始，不同階段所採取的一系列措施，從專家主動向WHO示警、政府當機立斷禁止口罩出口、行政院政務委員唐鳳公布口罩地圖等許多便民的措施，且中央流行疫情指揮中心每日召開記者會，在防疫上要求風險地區返國者居家隔離，並全面追蹤案例接觸者等，這些措施在防疫上發揮重要作用。（編輯：徐崇哲）