土耳其4天連假「31省實施宵禁」　國會成立百周年慶祝活動泡湯





▲土耳其疫情升溫。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉23日專電

土耳其大國民議會今天成立百週年，但是境內新冠肺炎確診病例即將突破10萬例，成為病例最多的中東國家，中樞不但無法擴大慶祝，全國31省更展開長達4天宵禁。

4月23日是土耳其的「國家主權與兒童節」，這個節日紀念大國民議會（TBMM）於獨立戰爭期間的1920年4月23日召開首次會議，後人以這一天為「國家主權日」。

今年適逢大國民議會成立100週年，別具意義，中樞卻因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐而無法擴大慶祝，但是仍在安卡拉舊城區烏魯斯（Ulus）大國民議會博物館舉行紀念活動。黨政要員戴著口罩參加共和國國會百週年慶，成為相當特殊景象。

土耳其昨天通報3080起武漢肺炎確診病例，並且新增117起死亡病例，使得累計確診病例達9萬8674例，累計2376人病逝。土耳其已成為病例數最多的中東國家，根據成長趨勢，今天將會突破10萬例。

為了紀念大國民議會於1920年召開首次會議，土耳其航空公司（Turkish Airlines）今天別開生面地安排編號為TK-1920的特別航班，它的飛行軌跡在安納托利亞高原（Anatolia）上空形成土耳其國旗上的新月和五角星圖樣。

為了遏制病毒散播，當局本週擴大宵禁措施，從今天開始封鎖31個省，為期4天，估有占人口78%的約6400萬人遭到禁足。往年民眾於「國家主權與兒童節」攜家帶眷前往安卡拉的國父陵謁陵、廣場上一片火紅土耳其星月旗飄揚的場景，今年無法看到。

穆斯林國家將於明天進入齋戒月，信眾每天於日出至日落期間禁絕飲食。傳統上，他們會搭設帳篷跟親友聚會吃開齋飯。但是今年萬事莫如防疫急，土耳其內政部已經宣布齋戒月期間禁止聚會活動，也不可以搭設帳篷，並且重申保持社交距離的要求。

土耳其已連續3週對31省實施有期限的宵禁，前兩個週末都執行48小時，本週則因23日為國定假日而延長為4天。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）日前表示，假日宵禁措施可能會繼續實施「一段時間」，希望開齋節後民眾的生活恢復正常。今年定24日進入齋戒月，5月23日結束。

當局並且禁止民眾於齋戒月期間前往伊斯蘭教地標。內政部規定，土耳其民眾在聖月期間會吃的齋月烤餅（Ramazan pide），於開齋飯開始之前兩個小時就必須停止販售，以避免麵包店出現擁擠人潮。

長達4天宵禁期間，麵包店、醫院、藥局、製造健康產品和醫療用品的場所仍可營業或生產。超級巿場和雜貨店23、24日仍營業到下午2時，需要為齋戒月進行準備的民眾可以在住家附近採辦。但是這些店家25、26日不可以營業。

由於31個省今天開始實施爆發疫情以來時間最長的宵禁措施，而且即將進入齋戒月，儘管安卡拉昨天下午天氣陰冷，烏魯斯商圈仍有採買人潮；今天上午雖然豔陽高照，商圈卻異常冷清，只有非常少數麵包店和雜貨店繼續營業且少有顧客，短短24小時內的景象形成強烈對比。