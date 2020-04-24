名醫+國家健康認證雙推薦　有效更安心

▲母親節孝親首選-鐵牛養生滋補龜鹿飲。(圖／旺霖製藥提供）

圖、文／旺霖製藥提供

「名醫＋國家健康認證」雙推薦

鐵牛養生滋補龜鹿飲，榮獲國家健康認證並受到中醫師公會理事長陳潮宗院長的好評推薦，每日讓媽媽及長輩飲用超放心。市售龜鹿商品種類繁多，在漢方中醫上被視為骨質保健的聖品，一般市售常見的膠塊，使用上需熬煮或攪拌沖泡，不僅費時還相當費力。鐵牛龜鹿飲遵循古法精煉120小時，保留龜鹿精華，具健康認證「能有助於延緩骨流失」，品質來源都安心，即開即飲使用超便利。配方中精選枸杞、紅棗等養生素材，順口好喝，真材實料，質純又方便，一天一瓶，連續8日，有感好健康，讓您擁有好體力。感覺有效最重要，平常就靠鐵牛龜鹿飲來保養，讓您輕鬆自在步步穩健。

▲中醫師公會理事長陳潮宗院長。（圖／旺霖製藥提供）

8日有感，「喝護」關鍵行動力

鐵牛龜鹿飲一天一瓶，讓您輕鬆擁有好體力，初期調理每日1瓶，保養每週2～3瓶，維持關鍵行動力！ 持續喝持續滋養！

鐵牛龜鹿飲，透過多樣的飲用方法幫您增強體力，豐富的口感，不論是熱熱喝、直接喝、冰冰喝都很好喝。

▲鐵牛龜鹿飲使用方法（圖／旺霖製藥提供）



什麼人適合使用「鐵牛龜鹿飲」

骨質常在40歲後漸漸流失，50歲以上開始退化，但七成民眾無此認知，隨著年齡增長，尤其是女性的骨質隨著年紀會越來越薄，容易導致危險，所以一定要特別關注。專家推薦以下族群，適合使用鐵牛龜鹿飲來延緩骨流失：

1.銀髮族（中老年人）

2.久站/不穩族（走路或上下樓梯不適的人）

3.久坐上班族/搬運重物者

4. 健走跑跳族

▲鐵牛養生滋補龜鹿飲8入裝新上市。（圖／旺霖製藥提供）

台灣逐漸邁入高齡化社會，長輩的健康一直是兒女最關心的議題，老字號藥廠旺霖製藥，推出業界第一家具科學證實「有助於延緩骨流失」的鐵牛養生滋補龜鹿飲，對於兒女和長輩是一大福音，今年母親節就送有名醫與國家健康認證雙推薦的鐵牛龜鹿飲，滋補強身、增強體力並可延緩骨流失，一舉數得，讓媽媽及長輩趁早開始保養，更能提升日後的生活品質！鐵牛龜鹿飲願全天下媽媽母親節快樂！勇固行動力！ 健康諮詢專線：0809-066-568

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