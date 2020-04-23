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8萬人粉絲團「羅志祥不乖~逼我復出」　空白8個月強勢回歸...網讚爆蓋高樓

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼羅志祥,周揚青。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

▲羅志祥與周揚青分手。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww、showlo）

記者周亭瑋／綜合報導

周揚青告別9年情，並寫下「毀滅性」千字文狠掐羅志祥，各種毀三觀的內幕也浮上檯面。震撼彈爆出後，潛水已久的「反羅志祥粉絲團」今再度發文，引起眾網友熱烈回響。

周揚青在長文中透露，羅志祥每去到一個城市，就會約妹到酒店，甚至和旗下女藝人、化妝師，都有長期不正當男女關係；更過分的是，他和兄弟們經常舉辦常人難以想像的「多人運動」。

請繼續往下閱讀...

羅志祥「鹹濕私生活」曝光後，被大肆抨擊調侃，就連已官宣有他加入的兩檔節目《創造營2020》與《極限挑戰》，都撤下相關內容止血，未來也將解除合約，這也代表他向3.6億酬勞say goodbye了。

▲反羅志祥粉絲團。（圖／翻攝自臉書／反羅志祥粉絲團）

▲長草8個月的粉絲團復活了。（圖／翻攝自臉書／反羅志祥粉絲團）

時隔8個多月未發文的臉書粉專「反羅志祥粉絲團」，今天也強勢回歸，直呼「我收到上百封訊息，我已經知道發生什麼事了，但等等我，我現在上班沒電腦啊！可惡羅志祥不乖逼我復出......。」

沒想到短短6小時，狂吸超過8500人按讚及上千條留言，網友們紛紛回應，「夜路走多了，總有一天會遇到鬼的」、「變成亞洲實幹王了」、「蟄伏多年，終於等到啦」、「我羅終於要強勢回歸了」、「該來的～終於還是來了！坐等敲碗中」、「我最愛的社團終於出動了」、「版大太有先見之明」。

ET快訊
羅志祥被爆已有「新網紅女友」！　迅速扶正原因曝光
周揚青10天前脫口：和蝴蝶槓上了！對照前任「偷吃旗下女藝人」
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