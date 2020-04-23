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買新iPhone SE也要注意防疫！STUIDO A提出「安心購機方案」

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▲▼STUIDO A提出「安心購機方案」。（圖／STUIDO A提供）

▲STUIDO A提出「安心購機方案」。（圖／STUIDO A提供）

記者邱倢芯／台北報導

雖然正值防疫期間，但全球果粉期盼已久的蘋果新一代iPhone SE2 將於明（24）日開賣，為了迎接新機上市所增加的人潮，Apple經銷商STUDIO A不僅全面提高防疫層級、更提出「安心購機方案」，利用線上預約、分流取機的方式，安排購機會員分時分段至各門市取機，不但可使會員享受更完整的交機流程，更避免門市人潮過於壅擠的窘境出現。

此外，STUDIO A也要求門市人員對入店購物的會員需量測額溫、並提供消毒用酒精及口罩使用，以營造安全、安心的購物環境。

而在這次的預約表現方面，STUIDO A觀察到，自從iPhone SE2開放預約以來，預約者黑、白色各佔約4成，而其中又以128GB型較受消費者青睞。在容量方面，目前近半數以128GB款式為主、64GB次之，256型雖較少但也有近兩成的預約數，顯示最新的iPhone SE2、A13高效能晶片、支援雙卡功能、以及儲存容量適中的機種，即為大眾換機的目標首選。

STUDIO A表示，iPhone SE目前持續接受預約，最小容量64G定價14,500元，在STUDIO A加購2,790元的「SA Care 2.0全方位保障計劃」，除享周邊好禮外，5/10前再加贈市價1,080元的「法雅冰淇淋蛋糕」或950元的「花旗參沛飲禮盒」二選一；Mac系列還可選擇折抵5%購物金，或以優惠價入手LED顯示背包等多項優惠。

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