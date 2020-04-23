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Zoom 5.0安全更新來了！10大主要更新一次看

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▲▼Zoom 5.0安全更新。（圖／取自Zoom Blog）

▲Zoom 5.0安全更新。（圖／取自Zoom Blog）

記者王曉敏／綜合報導

遠距視訊會議軟體Zoom在遠距需求提升之際頻頻爆出資安疑慮，為此，該公司宣布將暫停所有新功能開發，並專注於其推出的「90天資安計畫」。稍早，Zoom已宣布將推出Zoom 5.0，帶來全面的安全升級。

Zoom 5.0是該公司90天資安計畫中的重要里程碑，旨在主動識別、解決和增強平台的安全性和隱私功能。Zoom執行長袁征（Eric Yuan）表示，對於該公司能在90天計畫中邁出這一步感到很自豪，但這僅是開始。「我們透過滿足用戶的需求建立我們的業務，我們將堅定不移地致力於提供最安全的平台，從而贏得客戶的信任。」

「我們從整體角度考慮了用戶的隱私及平台的安全性，」Zoom產品長Oded Gal也表示，「從我們的網路，到我們的產品功能，再到用戶體驗，一切都經過嚴格的審查。」在系統後端，AES 256位元GCM加密標準將提高保護用戶資料傳輸的安全標準；在前端，Zoom將於會議控制欄中添增「安全圖示」功能，「這將囊括我們現有及新增的安全功能，對數百萬的新用戶來說，將確保他們可在會議中即時調整所有安全相關設定。」

以下是這次Zoom 5.0的主要更新部分：

網路

1. AES 256位元GCM加密：Zoom將升級至AES 256位元GCM加密標準，可增強會議資料的傳輸並防止干預。為用戶的Zoom會議、Zoom視訊網路研討會及Zoom Phone資料提供了機密性和完整性的保障。Zoom 5.0計劃在一周內發布，待所有帳號均啟用GCM後，此標準才會生效。自5月30日起，所有帳號都會以GCM加密。

2. 自主控制資料傳輸：帳號管理員可以在帳號、群組或不同類型用戶等級中依權限選擇，欲透過哪些「特定區域資料中心」處理即時線上會議的資料。

用戶體驗及控制選項

1. 安全性圖示：過去需透過會議選單查看的安全性選項現在已被組合在一起，用戶僅需透過點擊主持人介面上的「安全性」圖示即可找到所有安全性功能。

2. 增強主持人控制權限：會議主持人將可透過「安全性圖示」向Zoom檢舉用戶，也可以禁止與會者更改會議名稱。對於教育帳戶，螢幕共享功能可預設為僅限主持人。

3. 「等候室」功能預設啟用：「等候室」為目前現有的功能，其可允許主持人在與會者進入會議前將其保留在各個虛擬等候室中。更新後，對那些教育、免費及單一升級的帳號將預設開啟。所有會議主持人現在也可以在會議進行時啟用等候室功能。

4. 會議密碼的複雜度與預設啟用：會議密碼為現有的Zoom功能，在預設情況下，大多數用戶（包括免費、單一升級及教育帳號）都已啟用該功能。而託管帳號的管理員可自定密碼複雜性，如長度、字母、數字及特殊符號要求等。此外，Zoom Phone管理員現在也可調整存取語音信箱所需的PIN碼長度。

5. 雲端錄影密碼：在預設情況下，主持人之外的與會者都要輸入複雜的密碼。對於託管帳號，管理員有權設定密碼的複雜度。

6. 安全的帳號聯絡人共享：Zoom 5.0將為大型機構提供新的資料結構，讓他們可以跨多個帳號連接聯絡人，使其能更輕鬆、安全地搜尋會議、對話及電話聯絡人。

7. 增強選單功能：商業、企業及教育計畫的管理員可在他們的Zoom選單中查看他們的會議如何連接至Zoom的資料中心。包括連接到HTTP通道伺服器的所有資料中心，以及會議室連接器和閘道。

8. 其他：用戶現在可選擇關閉Zoom Chat通知的預覽功能；新的非PMI會議將使用11字元的長ID增加其複雜性；在會議期間，會議ID和邀請選項將從主介面移至與會者選單，避免用戶誤觸分享會議ID。

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