新一波駭客「冠狀病毒」來襲　趨勢科技籲全民持續提高警覺

▲新詐騙手法會要求使用者回答幾題與新冠肺炎和清潔習慣相關的問題，就能獲得免費收看機會。（圖／趨勢科技提供）

記者邱倢芯／台北報導

趨勢科技近日發現一起間諜軟體感染Android和iOS裝置的網路間諜活動，命名為「Project Spy」。其利用疫情作餌，以Coronavirus Updates當作應用程式的名稱，誘騙使用者下載後，監聽通話、收集和傳送簡訊，甚至還會偷拍照片、收集通話紀錄和位置資訊，竊取從WhatsApp、Facebook和Telegram傳送的訊息。

▼Project Spy 化名為Corona Updates的應用程式。（圖／趨勢科技提供）

趨勢科技指出，Project Spy最早的版本出現在去年五月間，不僅偽裝成Google服務，還仿冒熱門視訊分享社群網路的服務登入網頁，這次趁著疫情熱度又再次現蹤，雖然該應用程式應仍處於開發與測試階段，但相信駭客正伺機替惡意程式碼進化再升級，提醒民眾小心防範。

此外，趨勢科技安全研究團隊也發現，有不肖份子透過Facebook Messenger發送釣魚詐騙訊息，宣稱提供兩個月免費的熱門線上串流影音平台訂閱好康，當使用者點擊訊息內的短網址時，會被引導登入Facebook，並要求訂閱Facebook的應用程式「NeTflix」，一旦點選確定，應用程式就會接收使用者的個人資料。

如果使用者選擇暫時不想安裝，就會被導向另一個假冒的頁面，上面顯示只要回答幾題與新冠肺炎和清潔習慣相關的問題，就能獲得免費收看機會，不過當使用者回答完問題後，卻會再被要求將連結分享給20位好友或5個群組才能順利完成訂閱，使得受害者不知不覺間成為惡意程式的散播者。

趨勢科技資深技術顧問簡勝財提醒，下載應用程式前應該要做到停看聽，先仔細研究應用程式的畫面、內容、功能，以及所要求的權限，同時聽聽其他使用者所留下的評論，此外，也要確保裝置上其他應用程式及作業系統都已經更新到最新版本。對於天外突然飛來的好康，也應抱持謹慎的態度，小心留意來源，千萬不要隨便點擊可疑連結，或將個人帳密等相關資訊提供給未經驗證的網站。