　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

新一波駭客「冠狀病毒」來襲　趨勢科技籲全民持續提高警覺

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼新詐騙手法會要求使用者回答幾題與新冠肺炎和清潔習慣相關的問題，就能獲得免費收看機會。（圖／趨勢科技提供）

▲新詐騙手法會要求使用者回答幾題與新冠肺炎和清潔習慣相關的問題，就能獲得免費收看機會。（圖／趨勢科技提供）

記者邱倢芯／台北報導

趨勢科技近日發現一起間諜軟體感染Android和iOS裝置的網路間諜活動，命名為「Project Spy」。其利用疫情作餌，以Coronavirus Updates當作應用程式的名稱，誘騙使用者下載後，監聽通話、收集和傳送簡訊，甚至還會偷拍照片、收集通話紀錄和位置資訊，竊取從WhatsApp、Facebook和Telegram傳送的訊息。

▼Project Spy 化名為Corona Updates的應用程式。（圖／趨勢科技提供）

▲▼Project Spy 化名為Corona Updates的應用程式。（圖／趨勢科技提供）

趨勢科技指出，Project Spy最早的版本出現在去年五月間，不僅偽裝成Google服務，還仿冒熱門視訊分享社群網路的服務登入網頁，這次趁著疫情熱度又再次現蹤，雖然該應用程式應仍處於開發與測試階段，但相信駭客正伺機替惡意程式碼進化再升級，提醒民眾小心防範。

此外，趨勢科技安全研究團隊也發現，有不肖份子透過Facebook Messenger發送釣魚詐騙訊息，宣稱提供兩個月免費的熱門線上串流影音平台訂閱好康，當使用者點擊訊息內的短網址時，會被引導登入Facebook，並要求訂閱Facebook的應用程式「NeTflix」，一旦點選確定，應用程式就會接收使用者的個人資料。

如果使用者選擇暫時不想安裝，就會被導向另一個假冒的頁面，上面顯示只要回答幾題與新冠肺炎和清潔習慣相關的問題，就能獲得免費收看機會，不過當使用者回答完問題後，卻會再被要求將連結分享給20位好友或5個群組才能順利完成訂閱，使得受害者不知不覺間成為惡意程式的散播者。

趨勢科技資深技術顧問簡勝財提醒，下載應用程式前應該要做到停看聽，先仔細研究應用程式的畫面、內容、功能，以及所要求的權限，同時聽聽其他使用者所留下的評論，此外，也要確保裝置上其他應用程式及作業系統都已經更新到最新版本。對於天外突然飛來的好康，也應抱持謹慎的態度，小心留意來源，千萬不要隨便點擊可疑連結，或將個人帳密等相關資訊提供給未經驗證的網站。

ET快訊
確診官兵到苗栗會女友　活動軌跡「全聯、思夢樂」等4地
快訊／和泰汽車集團總裁蘇燕輝辭世　享耆壽93歲
20萬人有收到細胞簡訊！與確診者共處15分鐘　足跡9縣市30
高雄官兵變9確診！足跡「新增14地點」　新光三越、赤鬼牛排也
桃園確診海軍官兵「曾搭北捷」　搭乘足跡公布
LIVE／磐石艦確診9案例在高雄！　高市府再公布個案「重要活
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

台灣大總座開箱全台首張5G SIM卡　小卡片創造產業無限可能

新iPhone SE太搶手！日本延後兩周開賣　京東商城預購量破34萬

居家防疫體態走樣？來看YouTube找回身材吧

新一波駭客「冠狀病毒」來襲　趨勢科技籲全民持續提高警覺

平價版AirPods要來了？爆料達人：蘋果下個月再出2款新品

在家工作就是要拍貓啊！「最狂貓奴」Erica Wu教你用手機拍出完美貓貓照

iPhone SE預購爆棚！新機最快五月初到手

影／《戰慄時空：艾莉克絲》試玩隔空取物、握槍填彈超逼真　HTC全台9間門市設體驗專區

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

台灣大總座開箱全台首張5G SIM卡　小卡片創造產業無限可能

新iPhone SE太搶手！日本延後兩周開賣　京東商城預購量破34萬

居家防疫體態走樣？來看YouTube找回身材吧

新一波駭客「冠狀病毒」來襲　趨勢科技籲全民持續提高警覺

平價版AirPods要來了？爆料達人：蘋果下個月再出2款新品

在家工作就是要拍貓啊！「最狂貓奴」Erica Wu教你用手機拍出完美貓貓照

iPhone SE預購爆棚！新機最快五月初到手

影／《戰慄時空：艾莉克絲》試玩隔空取物、握槍填彈超逼真　HTC全台9間門市設體驗專區

台灣大總座開箱全台首張5G SIM卡　小卡片創造產業無限可能

快訊／磐石艦確診「新北1例」　曾外出買早餐、修眼鏡

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱　來回台南自強號入列

臉部動刀4部位！27歲OL「瞳孔放大」離奇送命…醫曝：全麻後一直無法甦醒

手賤男搭電梯扯女子頭髮　引雙方友人KTV大廳混戰

復仇要花多少錢？《浪人47愁錢中》歷史忠臣竟敢拍成喜劇片

非洲豬瘟死豬屢襲外島　台南動保處：養豬農民仍應加強戒備

陸追授「吹哨者」李文亮青年獎章　數萬網微博留言：代價太大了

套房隔音差…室友貼紙條「鬧鐘太大聲！」　過來人吐經驗：只能這樣做

居家檢疫逾2萬人　北市發放「防疫勤務補助」2779萬元

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

3C家電熱門新聞

方形機身回歸！新iPhone外型曝光　瀏海、邊框大幅收窄

平價版AirPods要來了？爆料達人：蘋果下個月再出2款新品

Erica Wu教你用手機拍出完美貓貓照

Apple經銷商1折特賣會Day 2再發衝突

程式碼洩密！iPhone SE還會有「Plus」版本

iPhone SE預購爆棚！新機最快五月初到手

三星靠5G拯救低迷銷量　外媒：Galaxy A系列5G手機將更多、更便宜

通路商三考量不看好新iPhone SE熱賣

新iPhone超香價1.2萬起

iPhone SE是「最新CPU+iXR相機」

iPhone、MacBook最低1折起

《戰慄時空：艾莉克絲》試玩隔空取物、握槍填彈超逼真

iPhone SE預購爆棚！交付時間延遲　5月初才能拿到新機

iPhone SE拉崩安卓中階手機！　全球4G手機準備跳樓清倉

更多熱門

相關新聞

新北市教育局半反毒比賽　規定用抖音挨批

新北市教育局半反毒比賽　規定用抖音挨批

新北市政府教育局在15日舉辦「校園反毒創意視頻競賽」，徵件的條件中要求學生要註冊並使用抖音（TikTok）參賽，引起不少批評的聲浪。對此，對此新北市政府教育局17日在臉書粉書專頁「新北學Bar」說明，接獲民眾反映該軟體涉資安疑慮後，為避免爭議，已立即停止使用該軟體。

網路詐騙搭疫情梗出新招！　谷歌日阻1800萬惡意軟體

網路詐騙搭疫情梗出新招！　谷歌日阻1800萬惡意軟體

FBI：美醫藥研究機構遭駭客入侵

FBI：美醫藥研究機構遭駭客入侵

不遮筆電鏡頭　網曝「大咖都貼了」：較安心

不遮筆電鏡頭　網曝「大咖都貼了」：較安心

53萬組Zoom帳密遭盜賣　每筆資料僅售0.06元

53萬組Zoom帳密遭盜賣　每筆資料僅售0.06元

關鍵字：

冠狀病毒資安趨勢科技駭客

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

新北兵推　若社區感染就禁足21天

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

快訊／敦睦艦隊台南曾1例！曾前往百貨公司

戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

貝克漢向台灣人求助：怎麼保持樂觀？

不甩韓國瑜「防疫穿雲箭」？小港郵局不排除照常營業

泰女「剝皮火烤」石虎炫耀遭通緝

國防部臉書被洗版　網：部長負責

為何僅磐石艦中鏢　原因曝光了

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

看猿悍衝突！外媒笑死:美國style

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面