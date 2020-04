紐約州長下令允許遠距結婚　Zoom、FaceTime幫忙完成終身大事！

▲紐約州頒布新行政命令,可透過Zoom等應用程式領取結婚證書。(圖/路透)

記者陳心怡/外電報導

受到新冠肺炎(COVID-19)的影響,許多新人不得不延後或是取消籌備已久的婚禮。不過,紐約州州長古莫(Andrew Cuomo)日前宣布一項行政命令,允許紐約州的公民可以遠距獲得結婚證明,政府人員則透過視訊會議觀看儀式。

因為疫情的原因,紐約州的婚姻事務管理局(Marriages bureaus)目前仍然處於關閉的狀態。州長古莫表示,疫情導致結婚率下降、離婚率上升,州府做不了太多的事。但他希望通過這條行政命令,讓這個疫情變得稍微能夠忍受、稍微浪漫一些。

換句話說,紐約公民可以透過FaceTime和Duo在紐約州結婚,也有許多人透過Zoom結婚了,在推特上 #ZoomWeddings 的貼文就可以看到許多邀請親朋好友遠距參加。

古莫說:現在你沒有藉口不結婚了!你可以透過Zoom來完成,只需要回答:Yes or no.

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference.