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紐約州長下令允許遠距結婚　Zoom、FaceTime幫忙完成終身大事！

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▲紐約州頒布新行政令，可透過Zoom等應用程式領取結婚證書。（圖／路透）

▲紐約州頒布新行政命令，可透過Zoom等應用程式領取結婚證書。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

受到新冠肺炎（COVID-19）的影響，許多新人不得不延後或是取消籌備已久的婚禮。不過，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）日前宣布一項行政命令，允許紐約州的公民可以遠距獲得結婚證明，政府人員則透過視訊會議觀看儀式。

因為疫情的原因，紐約州的婚姻事務管理局（Marriages bureaus）目前仍然處於關閉的狀態。州長古莫表示，疫情導致結婚率下降、離婚率上升，州府做不了太多的事。但他希望通過這條行政命令，讓這個疫情變得稍微能夠忍受、稍微浪漫一些。

換句話說，紐約公民可以透過FaceTime和Duo在紐約州結婚，也有許多人透過Zoom結婚了，在推特上 #ZoomWeddings 的貼文就可以看到許多邀請親朋好友遠距參加。

古莫說：現在你沒有藉口不結婚了！你可以透過Zoom來完成，只需要回答：Yes or no.

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