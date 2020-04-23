導遊反映觀光局審查手續繁瑣　林佳龍：已請旅行社協助認定

▲交通部長林佳龍。（圖／行政院提供）

記者黃巈禾／台北報導

對於目前確定來台轉機跟兩岸航班確定會延長，但導遊領隊認為紓困申請上過程有些繁瑣，未來是否會有一些調整？交通部長林佳龍23日表示，會要求觀光局更簡化，加強效率，同時，也會請旅行社協助認定。

林佳龍在「陸海空運業者協助方案」記者會上指出，導遊領隊或隨團服務人員的認定比較困難，包括旅行社相關公司補貼、培訓還有直接的員工補助，但很多導遊是自由業，這部分導遊領隊加起來10萬人，有一些是考到證照，就放著，有一些是退休人員，有一些是學生，所以必須確認對方在最近這2年有執行導遊領隊的工作。

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林佳龍提到，有的人是隨團很重要的人物，但並沒有導遊領隊的證件，可是又是旅行社高度依賴的國內旅遊，「在這個方面，我們又想納入他們，又不想腐爛，所以目前來講，已經受理1233人，申請3699萬元，核定的數只有43人，核撥的只有第一個月，43萬元，這部分是因為擴大到把他們納入，而他們的樣態是很多」；另外，導遊領隊還可以參加人才培訓的計畫，很多人開始申請這18960元，就是120小時，每小時158元。

林佳龍強調，也要求觀光局再更簡化，加強效率，認定的標準已經越來越清楚，有請旅行社來協助，有一些導遊領隊實質上不是受雇旅行社，但有長期合作關係，因此，有請旅行社來協助認定，交通部也會從寬認定。