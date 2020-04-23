疫情重創航空業！南韓機師「被迫放無薪假」又投資失利　家中自殺亡

▲ 南韓醫療人員穿上防護服。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓23日通報8起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，全境累計1萬702人感染，疫情緩和許多，但對航空業帶來的衝擊依然持續。京畿道高陽市日前發生一起悲劇，一名被迫放無薪假的機師飽受財務及職場問題困擾，在家中自殺身亡。

根據高陽市警察署23日說法，一名50多歲男子22日下午5時55分左右被發現倒臥在家中浴室，頭部流血，妻子見狀馬上報警。急救人員接獲通報趕往現場，但男子已經死亡。

調查發現，該名男子為南韓國內航空公司機師，近來因疫情影響，被迫放無薪假，又受投資失利、升遷問題所苦，疑似因此自殺。現場並未發現遺書，但也沒有外人入侵的痕跡。警方判斷，他殺可能性極低，目前透過死者親友展開調查。

另一方面，南韓總統文在寅22日宣布，將為疫情造成的經濟危機與就業問題設置40兆韓元的核心產業穩定基金，另投入10兆韓元於緊急雇用穩定政策，在不解雇員工的前提下，員工無薪價補助最高可由政府支援9成，同時承諾提供50萬個工作機會。

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