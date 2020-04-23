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社會 社會焦點 保障人權

網友慘了！亂傳新冠肺炎假消息　衛生局打臉後再遭住戶集體提告　

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▲▼ 。（圖／記者洪正達攝）

▲有網友在臉書社團指出小港某棟大樓出現確診病例遭住戶及衛生局打臉。（圖／翻攝小港人七嘴八舌）

記者洪正達／高雄報導

市府衛生局目前正在對海軍敦睦支隊官兵進行疫調，並在近日公布多個足跡點並依序進行清消，不過卻有網友在臉書社團《小港人七嘴八舌》中表示小港區某處大樓曾有確診的支隊官兵出入，且防疫人員正在對該處大樓進行消毒，此文一出，大樓住戶立即澄清並非事實，衛生局也在隔天記者會中表示將會介入調查後．已證實為不實消息，後續將會依傳染病防治法及社維法開罰。

據了解，該則貼文發出後引起該棟大樓住戶不小的困擾，就有住戶接受採訪時特別強調，因大樓附近有小港郵局及小港戶政事務所，住戶們當時只是擔心是否有確診個案經過，甚至在附近逗留，才會商請衛生局前來進行預防性消毒，猜測該名網友可能是看到消毒的動作，誤以為該棟大樓內有確診案例，才在網路上傳遞不實訊息。

▲▼ 住戶表示抗議 。（圖／記者洪正達攝）

▲大樓住戶出面澄清，並打算對該名網友提告。（圖／記者洪正達翻攝）

住戶也說，當晚看到這則不實訊息後，立即向里長進行查證後，並同時通報1922及警方，畢竟在臉書社團上共有2萬多人加入，假訊息一出現後，不少住戶開始被親友甚至公司關注，或是隔天送小孩上學會不會被學校通知不要到校等，目前已蒐集相關證據打算對該名網友提告。

小港分局指出，22日晚間11點左右，接獲民眾前來派出所報案，指出有人在臉書社團散布在居住的大樓內出現確診病例，造成大樓住戶恐慌，當下就為大樓住戶完成報案程序，警方強調，該名網友已觸犯《新冠肺炎紓困特別條例》第14條最重可處3年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金，疫情相關訊息仍以官方宣布為主，民眾切勿自行散布以免觸法。

▲▼ 傳謠言要罰 。（圖／記者洪正達攝）

▲衛生局長林立人表次，大樓確診病患為假消息，依社維法及傳染病防治法開罰。（圖／記者洪正達攝）

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