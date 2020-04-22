三星公開智慧電視的4個使用技巧：包括健身、直播、遠距會議

特約記者洪聖壹／綜合報導

相信很多人在沒有好的內容或者遊戲的前提下，家裡的電視都很少開啟，為了提升電視的使用率，相關廠商可說絞盡腦汁。今年CES 2020期間，三星電子就公開了一個專門為自家電視開發的新版Samsung Health，當中新增了專業的在家健身內容，現在隨著新版Samsung Health開放更新，該公司公開包括在家健身、觀看免費直播內容等四個實用功能。

1.跟著電視健身

現在的智能電視不是4K畫質就是8K畫質，相關數據顯示，台灣4K機種普及率在2020年2月已超過8成以上，因此只要網路夠給力，其實可以選擇一些線上健身頻道來觀看，目前像是小米、TCL、海信等部分電視機已經開始陸續預載健身頻道跟直播內容。關於健身，Samsung Smart TV也特別提到這個區塊，只要點擊上面的運動服務，選擇要自己想要做的健身鍛鍊，儘管在家上班或學習都可以輕鬆運動。

三星這次推出全新的“Samsung Health”服務，它結合了來自世界頂級內容合作夥伴的免費健身內容，其中包括受歡迎的Calm，obéFitness， Fitplan，Echelon（包括室內騎行訓練），barre3，Jillian Michaels等，三星計劃於5月底在美國、英國、加拿大和韓國推出，不過這些應用程式只相容於2018-2019年的三星智慧電視。

2. 享受免費直播內容

三星有個Samsung TV Plus，1個電視用戶帳號可以使用100多個頻道，這些頻道涵蓋新聞、體育、娛樂等內容，重點是“免費”、“無需下載”，只需要連線到網路，就可以找到適合自己的節目，像是美國的CBS新聞，BonAppétit，PlayersTV，喜劇、話劇等等都是免費觀看，對於藝術感興趣的人還可以獲得大量免費的內容，像是各種音樂會、旅遊和展覽，用戶可以在家中舒適地享受柏林愛樂樂團高畫質音樂會。以三星TV Plus來說，主要預裝在所有2016至2020年的三星智能電視當中，不過記者認為，最好還是多一些健身和做菜的節目會比較好。

3.更舒適的在家工作

在2019年，三星推出了其獨家的遠端視訊功能。現在更新後，這種遠端視訊提供了多種基於雲端的文件服務，可以使學生更輕鬆地在家繼續學習。他們甚至可以使用網絡瀏覽器在電視上觀看線上課程和直播講座。此外，遠端視訊還配備了Wi-Fi Direct，可促進電視與PC，手機和平板之間的無縫共享。以現有電視機來說，三星這套服務軟件體驗算是走在前端了。

4.讓電視機成為藝術作品

由於邊框變得更薄、解析度變得更高，三星近幾年致力於讓電視在沒有使用的時候也能成為藝術品，而目前幾乎所有新款智慧電視都配備這種“環境模式”，可讓智慧電視在關閉時顯示藝術家作品、家庭照片或者其他自己想要放的圖片，從而營造一個符合每個人家中的生活環境。

而就像畫框電視系列一樣，智慧電視可以透過環境模式以編程的形式，來跟電視後方空間的壁紙或背景相結合，讓螢幕跟環境融合在一起。

三星的智慧電視還特別跟自家手機串連，透過“Tap View”這個功能，只需輕按一下，即可將照片和其他內容以鏡像到電視上。

由於疫情的關係，居家工作（WFH）已經成為許多人的日常，許多健身房也陸續做出相關居家健身的專業教學，然而其實家中的電視也是很好的工具，這次三星公開的四個用機小技巧，其實即使沒有內建相關應用程式，也可以透過連接三星手機的形式來觀看直播、分享圖片、或者是打開YouTube、Facebook來學習一些新知識等等，當然，如果透過HDMI連接平板的話，也是可以在電視上使用Microsoft Teams、Google Meet等功能。因此，記者倒是更期待遠距功能能夠更便利一些，這樣在家裡開會、上課就沒煩惱了！