太晚宣布大流行？譚德塞稱時機正確　各國有足夠時間因應

▲譚德塞認為世衛過晚宣布疫情大流行（pandemic）。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞22日在日內瓦記者會上被問到，如果可以回到過去，是否會更早宣布新冠肺炎（COVID-19）疫情已造成全球大流行。他回答，在1月30日的時候中國以外的國家、地區只有82例確診，也沒有死亡病例，相信宣告的時間是正確時機，各國也有足夠時間可以因應。

綜合外媒報導，對於外界質疑世衛在這波疫情中反應不夠迅速，譚德塞在記者會上回應，當時中國以外的國家或者地區算起來只有82例確診，例如法國5例、德國4例，歐洲國家總共也才10例，非洲則尚未出現確診者，全球也沒有死亡病例，所以1月30日宣告將新冠肺炎列為國際關注公共衛生緊急事件，這已經是在那個情況下可以宣布的最高級別緊急狀況。

譚德塞認為，世衛宣布新冠肺炎列為國際關注公共衛生緊急事件的時機正確，各國應該都有足夠的時間能因應，而且那已經是3個月以前的事了，當初之所以會做出這個決定，是參考全球專家的意見，所有人討論了6、7天才達成共識，並非如外界質疑的反應速度太慢。

▲美國是全球確診病例數最多的國家。

譚德塞指出，截至世衛22日的統計，全球大約有250萬例確診，超過16萬例死亡，有些國家仍處於疫情爆發的「早期階段」，抗疫一戰還有很長一段路要走，而且這種病毒能存在人體很長一段時間，縱使已經採取隔離措施，還是很危險，甚至有疫情「重燃」的可能性。

至於被問到美國決定停止捐款給WHO，會不會因此考慮辭職下台，譚德塞回應，「美國捐款是第一多，我們很珍惜及感謝美國」，他希望美國重新考慮暫停撥款一事，以拯救生命，也表示世衛組織從美國獲得資金是很重要的，可以搶救人命，不只是幫助全世界，也是幫助美國自己。

另外，譚德塞也強調，自己與同事「day and night」（不分晝夜）努力工作，這3年來相當努力（譚德塞自2017年起擔任世界衛生組織幹事長），他也是不分晝夜工作，未來會不分晝夜持續做下去，因為拯救生命是他的使命，將繼續改變這個組織，讓它更好。

最後譚德塞不斷跳針重覆「saving lives」（拯救生命）2字，強調自己專注在拯救生命，沒有時間在意其他的事，不管發生什麼事，只想要「saving lives」！