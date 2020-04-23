北韓「醫療團隊」曾2度訪台…見習心臟外科　聽聞領導人猝逝痛哭

▲金正恩從2013年至2018年，目測體重至少成長40公斤。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱超過10天，外傳他近期接受心血管手術，術後出現病危情況，震驚國際。根據網路媒體Daily NK的說法，金正恩的「御醫團隊」來自平壤金萬有醫院、平壤醫科大學和北韓紅十字總醫院，而北韓紅十字總醫院就曾在2011年兩度派出心血管醫療團隊訪台，與亞東醫院團隊進行交流。

遠東集團內部刊物《遠東人月刊》2012年1月曾刊出文章，指北韓醫師駐亞東醫院進行醫學交流。文章提到，2011年11月底，北韓紅十字醫院派遣7位醫護人員至亞東醫院見習，主要內容為「冠狀動脈繞道手術」和「心臟瓣膜置換術」，以及加護病房的照料，見習時間2周至1個月不等。

事實上，早在2011年5月，現任亞東醫院副院長、心臟外科權威邱冠明醫師就曾受邀至北韓紅十字會醫院進行示範手術，醫術深獲好評，因此同年底雙方就簽訂合作備忘錄。由於這些醫師都是北韓最頂尖人才，外界猜測金正恩的醫療團對可能就包括曾來台灣見習的醫師。

邱冠明向民視新聞表示，當初北韓透過駐北京大使館牽線，曾先後兩次派出醫療人員來台見習，期間還碰上金正日猝逝事件，讓醫療團隊心情大受影響。邱冠明回憶，北韓醫療團隊聽聞消息後痛哭流涕，連續數天無法參與實做。

至於外傳金正恩五年胖了40公斤，加上有家族病史，導致心血管問題。邱冠明說，北韓領導人金家三代看起來應該都有心血管病史，以金正恩的身體質量而言，應該也有很多風險，但相信北韓醫療團隊有能力治療。