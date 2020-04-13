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兒虐事件不可姑息應勇於通報　黃偉哲：避免憾事再發生！

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▲台南市社會局調查涉嫌不當對待兒的保育人員，並呼籲家長與業者若有發現任何不當照顧幼童之行為絕不應姑息，應立即向社會局通報。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市社會局調查涉嫌不當對待幼兒的保育人員，並呼籲家長與業者若有發現任何不當照顧幼童之行為絕不應姑息，應立即向社會局通報。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關4月11日報載1名托育人員曾對另名幼兒不當對待，疑似累犯，台南市社會局會同教育局前往該名托育人員原任職單位查證，已掌握相關證據，確定該名托育人員於2018年5月任職幼兒園期間，確實對幼兒不當照顧，本案因事證明確，已依兒童及少年福利與權益保障法處以新台幣六萬元，並公布姓名。

社會局表示，11日獲報後立即與家長聯繫。經了解，該起事件為2018年5月該名托育人員於幼兒園任職期間發生不當照顧事件，事發當時該托育人員向家長道歉，家長也同意不予追究，致該案當時並未通報，園方雖立即解聘該名托育人員，惟基於行政機關依法的立場，並以維護兒少最佳利益為主體，在明確事證顯示，該名托育人員行為已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，立依兒童及少年福利與權益保障法裁處。

又因該起事件發生於托育人員任職於幼兒園期間，因姑息而未通報處理，致未留下該名托育人員不適任紀錄，也導致社會局審查其資格，未能及時阻止其再任，造成後續兒虐案發生之憾事。為根除不適任之幼兒照顧人員，請家長、托嬰中心應正視兒虐事件通報，除防範未然外，亦可杜絕再發生兒虐之情事。

台南市長黃偉哲再次嚴正呼籲家長或業者，若有發現任何不當照顧幼童之行為絕不應姑息，應立即向社會局通報，市府接獲通報會立即展開調查並給予必要協助，經調查屬實者，將依兒童及少年福利與權益保障法裁處，以避免憾事再次發生。

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