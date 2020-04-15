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確診第393案通報慢半拍？　移民署：同步通知指揮中心攔查

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▲移民署強調通報肺炎個案資料同步給疫情指揮中心並進行攔查，並無延誤。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署強調通報肺炎個案資料同步給疫情指揮中心並進行攔查，並無延誤。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

防止新型肺炎（COVID-19）疫情自境外移入，移民署配合中央流行疫情指揮中心執行防疫政策，於各機場港口執行限縮外來人口來台措施。依據本署統計資料顯示，自今（109）年1月23日以來不符入境資格遭拒入之旅客有668人，其中桃園機場614人占了大宗。

日前媒體報導指出：確診案例第393案通報慢半拍造成防疫漏洞的問題；對此移民署澄清，移民署配合指揮中心政策通知，相關人員第一時間即進行入境通報，疾管署駐桃園機場人員也根據移民署境管人員回報資料，在該美國飛往台灣班機，當天抵達時，防疫人員就已抵達登機門攔阻並送醫篩檢發現確診。

根據中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明：4月10日當天案393的家人確有向指揮中心通知，表示案393要在4月11日返台，指揮中心當下也縱向聯繫移民署註記，但隔天註記時，案393已先行登機；所幸防疫人員在登機門順利將個案送醫篩檢。

移民署強調，為避免台灣成為境外傳播來源國，影響我國形象及國人入境他國權益，根據移民署統計：截至目前查獲居家檢疫未滿14天欲出境之對象計有58人，其中桃園機場有40人，均立即通知疾管署處理並由其通知縣市衛生局開單處罰，以遏止投機旅客擅離出境。

移民署進一步指出，為使防疫政策超前部署，在政策規劃第一時間即預先通知各航空公司轉達外站確實審核、阻絕不符入境資格旅客飛台。並主動提供各運輸業者聯絡電話，搭載旅客來台如有疑義，務必與移民署國境大隊確認後再予搭載，以減少抵台後遭拒入遣返之困擾，且降低跨境傳播風險，個案393通報過程並無疏失。

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