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cama café推「振興優惠券」免消費先收3千元折扣　咖啡拿鐵第二杯8折

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▲cama café推「振興優惠券」。（圖／cama提供）

▲cama café推「振興優惠券」刺激會員消費。（圖／cama提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情近期又在台升溫，台灣確診人數突破400例，零售、餐飲又迎來再一波衝擊，連鎖咖啡店cama café宣佈推出「振興優惠券」，加入APP會員即可至優惠專區，領取多達56張的優惠折價券，全部使用價值可到3,000元，其中大杯咖啡拿鐵系列第二件8折門檻最低。

因應肺炎疫情，外帶咖啡變成連鎖咖啡店主力，為刺激民眾到店消費，cama café針對會員推出優惠券，優惠範圍從飲品、咖啡豆、濾掛咖啡到沖煮器具皆有，包括多杯購買折扣最低8折、咖啡豆與周邊器具最低折價100元，以及暢銷商品咖啡拿鐵系列第二杯8折等。

▲cama café推「振興優惠券」。（圖／cama提供）

cama café表示，除此之外，支付優惠還再加碼，使用APP內建電子錢包的cama pay綁定郵政VISA金融卡，折扣後消費滿新台幣599元，可現折50元，再送中杯黑咖啡。cama pay綁定王道銀行cama聯名卡，最高享10%現金回饋，讓民眾有雙重折扣可賺。

而另一連鎖咖啡星巴克為推廣針對世界地球日的「Read for Earth 為地球而讀」活動，4／24前到店單筆消費不限金額，即可獲得咖啡好友分享券（小白單），可獲得飲品買一送一的優惠，等同半價。

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