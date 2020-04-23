　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第5輪開放領口罩了！4大超商優惠懶人包「咖啡買1送1、加15元有口罩收納夾」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼超商領口罩有咖啡優惠。（圖／業者提供、記者蕭筠攝）

▲超商領口罩享優惠。（圖／業者提供、記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

「口罩實名制2.0」自4月9日起成人每14天可領9片口罩、兒童可領10片，今（23）日至5月6日為第5輪線上預購開放取貨時間，取貨地點包括4大超商、全聯超市及美廉社，《ETtoday新聞雲》整理了領取口罩享有之相關優惠，上班前先領好口罩順便來杯咖啡吧。

口罩2.0第5輪線上預購今（16）日起至5月6日開放至4大超商及全聯、美廉社取貨，超商部分凡在原指定超商的任一門市，透過多媒體機選取「口罩領取」，再分別輸入身分證末4碼以及簡訊傳送之取貨序號，即可拿著小白單至櫃檯領取口罩，或利用超商APP選擇刷條碼也可取貨。

請繼續往下閱讀...

另選擇美廉社作為領取口罩窗口，限定只能領取成人口罩，只要憑簡訊並告知身分證後4碼及提供取貨序號讓門市人員進行核對。即可完成領取程序；全聯部分需攜帶身分證或有身分證字號之駕照、健保卡等，並提供取貨序號予以核對，就可拿到口罩。

▲▼萊爾富領口罩加15元有口罩收納夾。（圖／業者提供）

▲萊爾富領口罩加15元有口罩收納夾。（圖／業者提供）

●7-11：CITY CAFE大杯美式不限冷熱皆可買1送1、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶不限冷熱特價49元、茶葉蛋買2送1、桂格氧氣人蔘（無糖配方）特價49元、康乃馨寶貝天使潔膚濕紙巾10片裝買2送2、黑人全亮白極緻雪絨花牙膏特價99元、哈瑞寶鈕扣Q軟糖45g-水果風味（原味／爆酸）買2送1、多喝水微鹼性竹炭離子水買2送2、舒立效潤喉糖（雙重冰涼薄荷／柑橘維他命C／蜂蜜檸檬）第2件10元、水神抗菌液特價45元

●全家：Let’s café大杯美式、拿鐵不限冷熱同品項買1送1。

●OK mart：大杯醇品美式咖啡買1送1或獨家防疫神器「便利額溫卡」2選1

●萊爾富：即日起至5月5日Hi Café大杯熱拿鐵半價、加15元有口罩收納夾兌換券、指定鮮奶單瓶69元兌換券、加6元買水兌換券，以及多項商品包括桂格雞精、白蘭氏旭沛蜆精、白蘭氏養蔘飲、光泉冷泡茶（冰釀烏龍）、蜜蜂工坊牛奶花生等最低6折起。

ET快訊
美國務卿：中國趁疫情武嚇挑釁台灣　籲各國向中國究責
北韓「醫療團隊」曾2度訪台…見習心臟外科　聽聞領導人猝逝痛哭
4縣市大雨特報！全台連下2天「降雨熱區出爐」　周五晨探最低溫
懇求美國重新金援！被問「要不要下台」譚德塞急了　2字英文狂跳
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在家躲疫情也要練身體！北醫推「居家防疫LINE帳號」治療師教你在家動

第5輪開放領口罩了！4大超商優惠懶人包「咖啡買1送1、加15元有口罩收納夾」

放任妳爆氣！盤點「最懶得哄人」星座Top3　冠軍男傻眼：女生生氣＝無理取鬧

4縣市大雨特報！全台連下2天「降雨熱區出爐」防10級強風　周五晨探最低溫

辣人妻部落客剛小產！直播一半突爆血噴出　她驚恐：它殘留一大片

疫情害慘業績！館長講到快落淚：敦睦艦隊事件「我真的很憤怒」

蹲式馬桶「底部放鐵片」！她好奇什麼用途　神人曝超狂功能：日本也有

越多人搜「洗手」確診數越低！國衛院分析21國網搜大數據「揭疫情走勢」

金融界知名教授沈中華病逝　受胃癌所苦享壽60歲

優先懲處怎會是陳道輝　宅神大怒「點名」：你才最該負責

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

台北市要封城「不是在做自嗨的」柯文哲宣布：下週正式桌上演習

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

Ctrl+Alt+Del按到冒煙也沒反應　動畫重現被快捷鍵「已讀」的焦慮

在家躲疫情也要練身體！北醫推「居家防疫LINE帳號」治療師教你在家動

第5輪開放領口罩了！4大超商優惠懶人包「咖啡買1送1、加15元有口罩收納夾」

放任妳爆氣！盤點「最懶得哄人」星座Top3　冠軍男傻眼：女生生氣＝無理取鬧

4縣市大雨特報！全台連下2天「降雨熱區出爐」防10級強風　周五晨探最低溫

辣人妻部落客剛小產！直播一半突爆血噴出　她驚恐：它殘留一大片

疫情害慘業績！館長講到快落淚：敦睦艦隊事件「我真的很憤怒」

蹲式馬桶「底部放鐵片」！她好奇什麼用途　神人曝超狂功能：日本也有

越多人搜「洗手」確診數越低！國衛院分析21國網搜大數據「揭疫情走勢」

金融界知名教授沈中華病逝　受胃癌所苦享壽60歲

優先懲處怎會是陳道輝　宅神大怒「點名」：你才最該負責

新加坡延長封城爆珍奶之亂！何晶轉PO一句話洩情緒　網大呼要哭了

川普宣布簽署「60天移民禁令」：保護偉大的美國勞工！

台灣封城「破防關鍵」曝光！　楊志良：內部太乾淨容易大爆鍋

短裙洋女露底踹運將！搭車拒戴口罩「丟200元打發」　躺地出腳走光

「陳道輝委屈了！是零負評好長官」　基層603字私訊曝：對台灣社會很失望

第一次約會別忘了觀察這4點　幫妳判斷曖昧對象是否值得繼續

在家躲疫情也要練身體！北醫推「居家防疫LINE帳號」治療師教你在家動

防胃食道逆流　7飲食習慣要改掉

台達電《鯨碳之歌》徵件比賽　開跑

第5輪開放領口罩了！4大超商優惠懶人包「咖啡買1送1、加15元有口罩收納夾」

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

生活熱門新聞

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

網紅空姐偷吃業配廠商！老公目睹全程傻了

玄！雲林小六生上學經小樹林迷航近1小時

蹲式馬桶放鐵片　神人曝超狂功能

艦兵穿軍服怎開房？前艦長揭內幕

4縣市大雨特報！全台連下2天降雨熱區出爐　周五晨最冷

懲處陳道輝　他點名：你最該負責

疫情害慘業績！館長講到快落淚

知名教授沈中華病逝　享壽60歲

媽媽買便當！老闆「10元的眼淚」救了一家人

辣人妻部落客剛小產！直播到一半突爆血噴出

偷偷出院！高雄輪椅男「頭向後仰」陳屍路旁

距離1公尺以上染疫！一家外出用餐...餐廳「共10人中鏢」

國衛院分析21國關鍵字　「洗手」搜尋量高、確診數低

更多熱門

相關新聞

「艦隊長哭哭啼啼不是男子漢啦」　趙天麟歉：用詞不當

「艦隊長哭哭啼啼不是男子漢啦」　趙天麟歉：用詞不當

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，民進黨立委趙天麟在立法院質詢時，痛批電話報告的敦睦艦隊支隊長陳道輝「講得哭哭啼啼的，不是男子漢啦！」對此，趙深夜緊急滅火表示，「質詢部分用詞確實不當，在此致歉。」

懲處陳道輝　他點名：你最該負責

懲處陳道輝　他點名：你最該負責

澎湖出門必帶口罩　縣民正反戰翻

澎湖出門必帶口罩　縣民正反戰翻

疫情延燒！21家旅行社「暫時登出」

疫情延燒！21家旅行社「暫時登出」

驗抗體釐清案情！莊人祥：磐石艦377人完成抽血

驗抗體釐清案情！莊人祥：磐石艦377人完成抽血

關鍵字：

口罩實名制超商優惠台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

網紅空姐偷吃業配廠商！老公目睹全程傻了

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

虐待！老師把6名1歲童「塞進櫃子+狠抽腳底」　下場出爐

需不需要封城？賴清德回應了！

北韓醫療團曾來台見習　

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

宜蘭執行分署拍賣沒貼封條　不是鄰居簽名

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

玄！雲林小六生上學經小樹林迷航近1小時

蹲式馬桶放鐵片　神人曝超狂功能

艦兵穿軍服怎開房？前艦長揭內幕

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面