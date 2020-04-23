第5輪開放領口罩了！4大超商優惠懶人包「咖啡買1送1、加15元有口罩收納夾」

▲超商領口罩享優惠。（圖／業者提供、記者蕭筠攝）



記者蕭筠／台北報導

「口罩實名制2.0」自4月9日起成人每14天可領9片口罩、兒童可領10片，今（23）日至5月6日為第5輪線上預購開放取貨時間，取貨地點包括4大超商、全聯超市及美廉社，《ETtoday新聞雲》整理了領取口罩享有之相關優惠，上班前先領好口罩順便來杯咖啡吧。

口罩2.0第5輪線上預購今（16）日起至5月6日開放至4大超商及全聯、美廉社取貨，超商部分凡在原指定超商的任一門市，透過多媒體機選取「口罩領取」，再分別輸入身分證末4碼以及簡訊傳送之取貨序號，即可拿著小白單至櫃檯領取口罩，或利用超商APP選擇刷條碼也可取貨。

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另選擇美廉社作為領取口罩窗口，限定只能領取成人口罩，只要憑簡訊並告知身分證後4碼及提供取貨序號讓門市人員進行核對。即可完成領取程序；全聯部分需攜帶身分證或有身分證字號之駕照、健保卡等，並提供取貨序號予以核對，就可拿到口罩。

▲萊爾富領口罩加15元有口罩收納夾。（圖／業者提供）



●7-11：CITY CAFE大杯美式不限冷熱皆可買1送1、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶不限冷熱特價49元、茶葉蛋買2送1、桂格氧氣人蔘（無糖配方）特價49元、康乃馨寶貝天使潔膚濕紙巾10片裝買2送2、黑人全亮白極緻雪絨花牙膏特價99元、哈瑞寶鈕扣Q軟糖45g-水果風味（原味／爆酸）買2送1、多喝水微鹼性竹炭離子水買2送2、舒立效潤喉糖（雙重冰涼薄荷／柑橘維他命C／蜂蜜檸檬）第2件10元、水神抗菌液特價45元

●全家：Let’s café大杯美式、拿鐵不限冷熱同品項買1送1。

●OK mart：大杯醇品美式咖啡買1送1或獨家防疫神器「便利額溫卡」2選1

●萊爾富：即日起至5月5日Hi Café大杯熱拿鐵半價、加15元有口罩收納夾兌換券、指定鮮奶單瓶69元兌換券、加6元買水兌換券，以及多項商品包括桂格雞精、白蘭氏旭沛蜆精、白蘭氏養蔘飲、光泉冷泡茶（冰釀烏龍）、蜜蜂工坊牛奶花生等最低6折起。