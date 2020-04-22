黃珊珊坦言「疫災考驗人的信任」　陳時中認同：人開始不信任，病毒有機可趁

▲陳時中認為人之間不信任，病毒就有機可趁。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者林妤柔／綜合報導

敦睦艦隊磐石艦目前已出現27例確診個案，其中一位官兵設籍台北市，北市隨即針對六處足跡消毒，台北市副市長黃珊珊於20日公佈該官兵足跡，但有議員質疑為何六處只公布一處，使她直言「這場疫災考驗我們對人的信任」。對此，指揮官陳時中也贊同黃珊珊的說法，認為如果人之間開始不信任，病毒就有機可趁。

敦睦艦隊爆確診，北市立即消毒該官兵行經的六處，同時公布官兵足跡，但有議員認為，六處僅公佈一處，不夠公開透明。對於公佈地點的標準，黃珊珊解釋，台北市標準依照中央長期以來對疫調公布的原則，還是希望中央有比較一致的規定。

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▲黃珊珊回應疫情。（圖／記者黃國霖攝）

黃珊珊表示，「這場疫災考驗我們對人的信任」。對此，陳時中表示「有同感」，指出人是一個信任，從一開始是跟病毒之間，如果人之間開始不信任，病毒就有機可趁。

陳時中進一步指出，地方政府跟中央沒有分地方跟中央，病毒不會認識地方或中央，只要有破口它就進來。整體防疫很重要的一件事，就是應對時不能過度去做，若過度做101分、105分，會在我們正需要它的時候讓相關整備不足。

陳時中舉例，好比檢驗量能，若一開始就把所有人找來篩，檢驗成果不好，檢驗試劑量能往下降，反而有害。他認為，這也是指揮中心很困難的一件事，只能做相對好的規劃，不要過度、也不要不足，且根據整備量能做出最有效的安排。