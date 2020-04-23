韓國瑜推第一線醫護篩檢！醫痛批韓導「又畫大餅」害慘人：恐搞到封院

▲高雄市長韓國瑜將對高雄四千多名醫護人員進行採檢 。（圖／記者洪正達攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，海軍敦睦艦隊爆出群聚感染，高雄市長韓國瑜日前宣布5月3日將在高市府進行兵推演練，同時讓高雄4千多名第一線醫護人員做採檢，確保自身健康。對此，醫師吳承羲在粉絲團痛批，做這種普篩跟本沒意義，符合韓導畫大餅的風格，而且一搞下去，嚴重甚至會出現封院的後果！

「韓國瑜這次真的太過份了些！」吳承羲指出，基本上這種沒有意義的普篩，就是韓導「高大上、放衛星、大躍進」的一貫風格，假裝自己看起來有在做事，但其實是在害人。他解釋，四千多名醫護一來篩不完，二來等於是提早耗盡自己的醫療能量，在普篩過程中耗掉大量的人力、衛材、隔離防護用品。

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此外，吳承羲表示，所有的檢查都有偽陽性的可能（沒病的人被誤判為有病），偽陽性率1%就好，就是40個案例，這樣被誤判的醫護和醫療院所都不能運作，還會遇到汙名化的可能，甚至直接搞到封院。

吳承羲坦言，想到這些後果，就覺得可怕。「不知道這波輿情輿論能不能扭轉這種愚蠢政策，希望可以。」他認為，真正要做的，還是回歸這個階段應該做的基本盤：加強個人衛生防護（口罩、洗手、社交距離）、環境消毒、避免人群聚集、儲備防疫能量、針對確診個案確實追蹤。他坦言，醫療人員其實最怕的是突發、無法追蹤的本土、社區個案。