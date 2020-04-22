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HBO等7頻道將斷訊？北都不排除提存授權費爭取續播

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▲▼HBO（圖／翻攝HBO臉書）https://www.facebook.com/HBO/photos/a.10150123889648933/10157978110433933/?type=3&theater
▲HBO（圖／翻攝HBO臉書)

記者陳世昌／台北報導

台北市「北都數位」有線系統與頻道代理商永鑫的授權費爭議最終調處失敗，永鑫已發函要求北都於5月21日前完成HBO、CINEMAX、FOX SPORTS、FOX SPORTS 2、CNN、CN卡通頻道、ANIMAX等7個頻道下架、變更程序。NCC(國家通訊傳播委員會)表示，不是業者說何時下架(斷訊)就是何時，應完成法定程序NCC才會同意，以保障消費者權益。

永鑫公司表示，已告知北都按正常程序辦理，應該就是請對方申請營運變更然後下架所代理的7個頻道。北都22日表示，已收到永鑫發函通知7頻道下架，但北都會積極協商不讓斷訊發生。

北都高層透露，直到22日下午都還在與代理商協商中，並未放棄，同時不排除向法院提存授權費，爭取以司法方式解決爭議。NCC平台處專門委員黃睿迪說，此案雙方的爭議調處雖然已在4月10日不成立，但並不一定必然會有斷訊，NCC仍希望雙方再協商出解決方法。

▲▼北都數位有線電視（圖／北都提供）
▲北都數位有線電視（圖／北都提供）

黃睿迪表示，HBO等7頻道屬於境外頻道，並不在新冠肺炎防疫徵用頻道範圍內，依法是可以斷訊不受限制，但目前有些境外頻道仍會以文字跑馬協助提供防疫資訊，這部份仍有一定的功能，此時NCC不希望發生頻道斷訊。

如果有頻道真的要斷訊，NCC強調，仍要走完法定程序，就是需由北都提出營運計畫變更、頻道變更計畫、客服計畫、補償計畫等，經NCC核可後才可以斷訊。

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