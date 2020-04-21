磐石艦染疫「再+3」　新確診官兵台中足跡曝光...驚見「一中商圈超商」

▲磐石艦目前共27人確診。（圖／翻攝自臉書／中華民國海軍）

記者周亭瑋／綜合報導

敦睦艦隊「磐石艦」群聚今再增3名確診，目前累積27人，最新個案共2男1女，都是一採陰性，進行二採才確診。另外，衛生單位現已掌握接觸者共349人，其中187人為居家隔離對象，162人則需自主健康管理。

台中市政府今也公布最新確診足跡，包括沙鹿區7-11寶屏門市、一中商圈裡的7-11一中門市、全家一中漾店、及I-PLAZA3樓廁所。

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另外，國防部昨深夜指出，調查人員再次實施清查，敦睦艦隊在出海期間，已確認就診人數共148人、看診226人次，其中包括發燒5人、上呼吸道10人、頭痛2人、腸胃不適18人、暈船62人、外科41人、皮膚23人、口腔10人、眼科11人、其他健康諮詢等44病歷就診紀錄。

▲最新3例關係圖。（圖／陳昱璇製）

4月21日新增確診：

案例423：20多歲 磐石艦實習生

與案396、397同艙間，4月18日主動通報衛生單位後就醫，一採結果陰性，20日進行二採，於今日確診。

案例424：30多歲 磐石艦軍人

4月5日出現頭暈、鼻塞、頭痛及嗅覺異常症狀，航行期間症狀改善，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，因一採陰性，20日進行二採，於今日確診。

案例425：20多歲 磐石艦軍人

3月23日出現流鼻水、發燒、頭痛症狀，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，於今日二採並確診。

▼國內425例總圖。（圖／王譯萱製）