印尼總統禁齋戒月返鄉　2.2億穆斯林受影響...24日開始生效

▲印尼總統佐科（Joko Widodo）。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

伊斯蘭教穆斯林的齋戒月即將從4月23日開始，維持一整個月直到5月23日，印尼總統佐科威（Joko Widodo）在21日宣布，為了抑止新冠肺炎傳播，齋戒月結束之前，禁止民眾返鄉（Mudik）。截至目前為止，印尼共有7135例確診病例，其中有616例死亡，是東南亞國家確診數第二高的國家，僅次於新加坡。

印尼交通部的數據顯示，印尼的人口超過2.6億，在2019年的齋戒月期間有大約1950萬人在印尼群島內移動，尤其又以首都雅加達附近的Jabodetabek都會區移動最為頻繁，目前境內已經約有7％的人已經啟程，禁令將從當地時間24日開始生效。

Jokowi Bans Mudik as Police Prepare to Close Off Roads In and Out of Jakarta https://t.co/Tb6zsLK6PK pic.twitter.com/nbzEJpW2Eb — The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) April 21, 2020

Mudik是指印尼當地的移工或外籍人士在重大節慶期間返鄉的行動，藉以探望家人及父母，在以穆斯林為主要族群的國家，在齋戒月期間也會有類似的行為。

根據《路透社》報導，健康專家曾提醒，印尼境內的穆斯林人口超過2.2億人，佔全球穆斯林人口約12％，如果在疫情期間出現大規模的返鄉行動，恐怕會讓疫情的傳播速度加劇。

印尼國家清真寺、伊斯蒂柯拉清真寺（Masjid Istiqlal）也取消了在齋戒月的各項例行活動，包括夜間祈禱（tarawih）、傍晚提供穆斯林共享的開齋飯以及開齋節（Idul Fitri）前的集體禱告等。