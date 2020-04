印尼總統禁齋戒月返鄉　2.2億穆斯林受影響...24日開始生效

▲印尼總統佐科(Joko Widodo)。(圖/路透社)

記者楊庭蒝/綜合報導

伊斯蘭教穆斯林的齋戒月即將從4月23日開始,維持一整個月直到5月23日,印尼總統佐科威(Joko Widodo)在21日宣布,為了抑止新冠肺炎傳播,齋戒月結束之前,禁止民眾返鄉(Mudik)。截至目前為止,印尼共有7135例確診病例,其中有616例死亡,是東南亞國家確診數第二高的國家,僅次於新加坡。

印尼交通部的數據顯示,印尼的人口超過2.6億,在2019年的齋戒月期間有大約1950萬人在印尼群島內移動,尤其又以首都雅加達附近的Jabodetabek都會區移動最為頻繁,目前境內已經約有7%的人已經啟程,禁令將從當地時間24日開始生效。

