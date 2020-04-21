敦睦艦隊讓疫情加劇　宜蘭衛生局：視疫情狀況配合中央規畫封城

記者游芳男／宜蘭報導

敦睦艦隊官兵染疫趴趴走，是否會造成大疫情爆發，引發外界關注，宜蘭若爆出大規模確診病例，是否會封城？宜蘭衛生局長徐迺維21日表示，宜縣新冠肺炎輕重症的最大收治容量是186人，但恐怕未達到這個數字，中央恐會考慮宣布宜蘭區域封城。

▲敦睦艦隊讓疫情加劇，艦隊確診者無宜蘭旅遊史。（圖／國防部提供）

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敦睦艦隊讓疫情加劇，宜蘭衛生局徐迺維表示，艦隊700多名官兵中，雖有宜蘭籍但非確診，宜蘭採驗確診雖有5人但無宜蘭旅遊史，這5人更非宜蘭人，另，艦隊確診者均無宜蘭旅遊史，所以宜蘭還是維持目前的防疫狀況（按：宜蘭至今僅2人）。

▲宜蘭衛生局長徐迺維說，宜蘭確診若達186人前，恐被區域封城。（圖／記者游芳男翻攝）

徐迺維說，宜蘭縣新冠肺炎輕重症的最大收治容量是186人，超過這個數字，就會啟動大型的收治場所來作處理，這是目前宜蘭研擬計畫的基礎，但依照中央目前的規範，恐怕未達到186人這個數字，中央恐會考慮宣布區域封城。

宜蘭衛生局說，隨疫情發展，宜縣府將配合中央疫情指揮中心所擬定的三階段整備方案（分別是過渡期、警戒期和管制期），來擬定必要之封城計畫。過渡期是指社區有出現少數未明感染源造成之個案，第二階段則是指單周出現3個以上的社區群聚感染，或是1天出現10個以上感染源未明之本土個案。第三階段管制期是指本土病例數快速增加，疫情規模擴大，多數案例無法追蹤傳染鏈，疫調都來不及的狀況，這個階段才需要考慮封城。

是否需要封城，除考量各地區醫療收治能量外，還必須考量感染來源是否明確，以及確診個數增加速率等多項因素，並非僅考量其中單一因素。

由於目前宜縣並無社區感染狀況，且依照宜縣新興傳染性應變計畫，目前醫院清空收治感染症個案最大量為186床，都已盤點整備完成。宜縣將嚴密監控疫情，視縣內個案數發展情形以及社區感染來源狀況隨時應變。

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