「負油價＝倒貼油商？」看不懂原油情況　他一句話神解：付錢比關油井便宜

▲國際油價正式進入「負油價」時代。（圖／路透社）

網搜小組／鄺郁庭報導

國際油價正式進入「負油價」時代，震撼全球市場。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「有人可以簡單一句話解釋現在原油情況嗎？」文中表示「-40，四月份的，意思是一公升你如果買期貨，你要倒貼給油商40塊的意思嗎？」求助他看不懂現在的狀況是什麼。貼文吸引一名神人回文解釋，簡單說明讓鄉民大推。

美國原油價格走跌，甚至來到史上首見的負油價，讓一位鄉民發文直呼看不懂，說現在負40「意思是一公升你如果買期貨，你要倒貼給油商40塊的意思嗎？就是本來要賺錢給你，但變成你要把你的錢給他」、「好吧！我真的不懂，現在的狀況是什麼意思呢？一句話能解釋嗎？」

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貼文吸引另一名網友回文，「簡單來說，就是每桶付40元給你，比直接關閉油井的維護費用還便宜。」他表示，因為油井關閉以後會有很多問題，像是管線堵塞、設備鏽蝕等等。

▲網友說，油井關閉以後會有很多問題。（圖／路透）

所以除非油商直接破產倒閉，不然就要考慮未來油價恢復後，油井要能恢復生產，「如果維護不善，可能讓油井無法達到原來的最大產能，若是設備損壞，或是流程有堵塞腐蝕，後續維修的成本會很龐大。」

這位網友更直說，油井有時不是說關就能關，因為每口井的經濟效益都不同，「有時候關了一口井，會對鄰近的油井產生影響。因此，有些零星且經濟價值低的注水井可以優先關閉，但是有些井就會採取間歇生產的方法。」

所以短期內，這種負油價狀況就相當是關停井的維護成本，「直接關井可能要-100塊，但是少量生產就是-40塊請人搬走，因此會有很荒謬的負油價產生」，若是這種狀況持續下去，就是油商面臨倒閉困境。

看到貼文後，其他網友紛紛大推這篇簡單明瞭的說明文，話題也吸引熱論，「其實倒一倒不就等於自動減產了，所以也是正常的市場機制，該倒的倒光後，油價遲早還是會回復市場水準」、「目前的狀況不是儲油槽不夠，是沒人要買油，與其特別花錢蓋，不如讓油待在地下，不用錢」、「你石油王？」