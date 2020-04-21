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原油期貨「跌破0元」史上最糟一天　CNN：數百家油企恐破產

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▲原油，油價。（圖／路透）

▲CNN報導，許多油企很可能無法撐過這次的難關。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國周一（20日）原油價格跌幅超過100％，西德州中質原油（WTI）價格跌破0美元，原油報每桶-37.63美元，是歷史上第一次油價出現負值，美國原油企業面臨有史以來最慘的一天，有數百間油企先前已承擔許多債務，如今油價又暴跌，可能撐不過這次的難關。

根據CNN報導，新冠肺炎疫情導致原油需求大降，沒有足夠的空間可以儲存，然而俄羅斯和沙烏地阿拉伯持續供應世界過量的原油。雖然6月份WTI期油每桶20.43美元，7月份期油每桶26.18美元，但這樣的低價位，對油企來說依然是很大的危機。

頁岩油分析公司Rystad分析師Artem Abramov指出，30美元的價位對我們來說就有點慘，若是是到了20或是10美元，根本就是一場惡夢。許多油企公司先前已經承擔過多的債務，若是再碰上油價暴跌的慘況，可能無法順利度過這一關。

根據Rystad Energy的數據，若每桶油持續維持在20美元左右的，到2021年底，將有533家美國石油勘探和生產公司申請破產，若是下降到10美元左右的話，可能將有1,100多家油企公司破產。荷蘭合作銀行（Rabobank）能源策略師費茲摩瑞斯（Ryan Fitzmaurice）也指出，依這樣的情況下去，有很多的公司可能很難倖免，這是有史以來最糟糕的情況。

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