桃機「防疫車隊」被爆剝削車資、還領不到錢　林佳龍回應了

▲交通部長林佳龍上午桃機防疫計程車被爆剝削、領不到錢狀況。（圖／記者崔至雲攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場防疫車隊被立委爆料租賃車隊有再外包出去的狀況，恐成為防疫缺口，另外，防疫計程車車隊抽傭比例高達44%，第一線司機車資被剝削，甚至還沒有拿到款項問題。對此，交通部長林佳龍表示，租賃車隊當初只有一家承接，但因為調度需要，有擴大支援，但都要求落實防疫標準，至於款項部分，採行的是預付制，會再來了解發放狀況。

針對桃機防疫車隊，有發現租賃車隊私下再外包出去的狀況，林佳龍表示，有請桃機公司去查明，初步了解，租賃車原來只有一家承接，但3月中下旬因有大量國人返台，因應調度需要，有再擴大邀請相關租賃車來支援，他強調，支援的車輛也要求需落實相關防疫標準，若有相關糾紛會請桃機了解。

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▲因應疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，當時機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

至於有防疫計程車司機抱怨車資申請手續繁雜，有拿不錢的問題，林佳龍表示，交通部對於防疫車隊是採取預付制，給車隊預付一部分車資，公司資金怎麼發放會來了解。

林佳龍說，感謝防疫車隊協助守護國門，目前了解，加入防疫車隊一個月收入可以有將近10萬元，在景氣不好情況下，很謝謝他們願意冒風險提供防疫計程車服務，會再進一步了解，要求務必把預撥制度落實。