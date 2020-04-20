滯湖北約460台灣人「兵分三路」　赴上海搭今、明晚類包機

▲滯留湖北台灣人兵分三路，從所在地出發，趕搭第二批返台類包機。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

記者陳政錄／台北報導

第二批兩架次湖北「類包機」，將於20、21日晚接返預計460位滯留武漢與湖北其他城市民眾返台，在時間較充裕的情況下，他們從昨天起就陸續「兵分三路」，選擇搭乘飛機、高鐵，或透過公路運輸前往上海。有位民眾坦言，加上工作，自己已經一連在武漢待了4個多月，終於能回家，真的是感慨萬分。

據了解，受新冠肺炎疫情影響，武漢市於1月23日起封城、湖北各城市陸續跟進，以至兩岸政府經協商於2月3日、3月10日啟動兩批三架次武漢→桃園直飛「包機」，另於3月29、30日，由台灣方面發動第一批兩架次「類包機」，至此，已成功自湖北接返975位滯留台灣人返台。

▲因應新冠肺炎疫情，台灣政府發動專案包機接返滯留民眾。（圖／記者李毓康攝）

到了4月8日武漢市解除通道管制後，由於經海基會、陸委會統計仍有約700位台灣民眾登記返台需求，因此海基會再次接洽華航，於4月20、21日晚，發動第二批兩架次定點定時航班「類包機」，均預定於晚間19時50分從上海浦東機場起飛，21時50分返抵台灣桃園機場。

陸委會指出，目前20、21日兩架次指定航班返台人數均為230左右，已經報名額滿，海基會將逐一聯繫確認，具體人數會在起飛前做確定。

▲▼滯留湖北台灣人有人選擇搭高鐵、有人搭飛機前往上海。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

值得注意的是，由於滯留於武漢和湖北各城市台灣民眾，需要自行前往上海，並須解決健康證明、交通等問題，因此不少人從19日清晨起，就陸續出發趕往上海，有位滯留台胞在漢口車站搭車時，錄影坦言自己已經待在武漢4個多月了，終於能回家，相當感謝蘇院長、陳部長的幫忙。

另擔心武漢解除通道管制後，飛機直飛上海航班仍有臨時取消疑慮，因此有位媽媽說，她直接高鐵票、機票一起買，就不會錯過了；另有位在湖北黃梅的一家三口，決定包車奔襲千里，預計13個小時的車程趕赴上海。

▲男子坦言自己沒有想到，在武漢一待就4個多月了，且自1月23日武漢封城將近3個月來，身心都受到很大挑戰。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

據了解，本次類包機未避免先前有陸配因「大通證」等證件，在滯留期間到期，以至無法辦理登機的情況重演，海基會已對此進行聯繫和了解，先行排查滯留台灣人可能遇到的困難。

票價方面，本次第二批類包機票價與3月29、30日的第一批類包機相同，分別為12歲以上2100元（人民幣，下同，約合新台幣8946元），2到12歲為1700元，2歲以下200元。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，返台民眾都必須集中檢疫所隔離14天，密切觀察健康情形，期滿才能出關；未來也將視搭機報名情況，考量是否繼續安排定時定點航班接返。

▼滯留湖北台灣人到上海搭機返台前在大陸跨省移動，需填寫健康資料。

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