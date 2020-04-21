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立委爆「防疫小黃車資被剝削50%」　桃機4點說明：包月駕駛實領10萬↑

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▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍，有旅客甚至穿著全身防護衣 。（圖／記者李毓康攝）

▲桃機防疫計程車被爆剝削。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

國民黨立委魯明哲及台北市議員游淑慧、羅智強今（21）日召開「誰踩著防疫英雄發財」記者會，爆料桃園機場防疫車隊抽傭比例高達44%，也質疑車資還沒有撥給第一線司機。對此，桃園機場也做出4點回應，強調包月駕駛實領車資有10萬以上，符合市場行情。

▲▼國民黨團「誰踩著防疫英雄發財」記者會 國民黨立委魯明哲、台北市議員游淑慧、羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲ 國民黨立委魯明哲、台北市議員游淑慧、羅智強召開「誰踩著防疫英雄發財」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

羅智強指出，從國外回台，需要居家檢疫的人員，政府為了避免交通過程中的感染，特別給予防疫車隊補助。例如，桃園機場到高雄，單趟的車資補助到「7500元」，（乘客自付2660元），但是司機拿到的車資，卻只有4500元，車隊抽傭的比例高達44%。甚至雲林表訂5000元，司機卻只拿到2500元，這不是在踩著防疫英雄發財嗎？

▲▼國民黨團「誰踩著防疫英雄發財」記者會 國民黨立委魯明哲、台北市議員游淑慧、羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團質疑，車隊抽傭的比例高達44%，身為防疫英雄的司機不應該被這樣剝削、打壓。（圖／記者屠惠剛攝）

羅智強更說，原本政府補助到高額的車資，就是要求司機載乘客到目的地後，空車回來，好好消毒，以免感染下一位乘客。但爆料人說，因為車隊抽得太多，讓少數司機在到達目的地後，沒有消毒，就違規接回頭客，造成防疫潛在的漏洞。

他強調，這些第一線的防疫駕駛，自己冒著感染的風險，讓國外回台的旅客可以安心回家，是台灣的防疫英雄，不應該被這樣剝削、打壓。政府的抒困，如果都是給資方層層苛扣，無法實際照顧到基層，這樣的抒困，對得起人民，對得起台灣嗎？

魯明哲則指出，有接獲反應，防疫計程車經費到現在還沒有撥給第一線司機，要求應該改善並加速發放補助給小黃司機。另外，記者會中也爆出桃機防疫租賃車有再外包出去的狀況，擔憂恐成防疫破口。

對此，桃園機場做出4點回應，桃機表示，機場公司奉交通部指示成立防疫車隊，自3月4日起推動至昨（20）日，已疏運超過32,968名旅客至居家檢疫地點。防疫車隊規劃實施前，經洽詢機場原有4家租賃車合約廠商（格上、慶賓、和運、安維士），僅慶賓願意承做，故桃園機場防疫租賃車協議由慶賓租車辦理。

不過，因應國際疫情嚴峻，中央疫情指揮中心3月16日起陸續發布歐洲乃至全球入境旅客皆須居家檢疫，桃園機場3月18日起入境居家檢疫人數大增，並於3月19日達9,309人高峰。

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲因應疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，當時機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

為提升防疫車隊運能以因應運輸需求，除增加台中以南由防疫遊覽車載送外，租賃車、排班計程車亦啟動備援作法，並要求支援之防疫車隊駕駛落實相關個人防護、車輛清消作業流程，包括乘客上車前、車程中及下車後均有明確流程規定，另標準作業流程中亦詳列車輛載客後需原地或就近完成清消後返程，返程途中不得載客。

有關租賃車之車資係機場公司與委託業者（慶賓）協議，經了解，包月或臨時調派之計次車資，車行業者需支付營業所得稅、服務人力及行政作業費用，管銷成本約2至3成，司機可領7至8成實質車資。

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍，有旅客甚至穿著全身防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲桃機表示，防疫租賃車隊包月駕駛實領車資約在10萬以上，符合市場行情。（圖／記者李毓康攝）

經估計防疫租賃車隊包月駕駛實領車資約在10萬以上，符合市場行情，其他同業支援之駕駛所獲車資如有不合理情事，機場公司將協助了解個案，並要求相關業者改善，以維防疫英雄權益。

至於車資補助核發進度，桃機表示，為加速駕駛領取車資補助，專案同意依排班計程車、租賃車、遊覽車業者預估之補助車資先行墊付50%金額，並調動駐站單位可支援人力超過百餘人次，核對單據加速付款流程，迄4月9日已墊付排班計程車1,200萬元、租賃車1,000萬元，確保每位防疫駕駛皆能盡快收到車資補助。

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