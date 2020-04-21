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撞破人妻員工宿舍激烈交纏！老闆暴怒出手...下秒偷情男跳窗「口鼻噴血」慘死

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▲▼偷情男墜樓亡。（圖／齊魯晚報）

▲案發現場。（圖／齊魯晚報）

記者蔡儀潔／綜合報導

偷情竟引發命案！山東省聊城市的趙亮在員工宿舍，撞破女員工與一名陌生男子偷情，隨後大聲呵斥「你到這裡來偷情，房子是給你租的嗎？」對方不理會，趙亮就對其拳打腳踢，阻止他離開，結果該男子竟然從2樓跳窗，送院搶救數小時後死亡。趙亮近日被法院判囚10年6個月。

▲▼偷情男墜樓亡。（圖／齊魯晚報）

▲地下為堅硬的水泥地面。（圖／齊魯晚報）

據《齊魯晚報》報導，在法院的判決書中，張姓女員工的證詞提到，該名王姓男子是她的網友，二人曾在宿舍內發生過性關係，在趙亮到來前，本想再次發生性關係，但發現趙亮來了後，她立刻把房門關上，並說是自己的丈夫來了。

不過趙亮並沒有相信，把房間門打開發現屋裡的人並不是女員工丈夫，隨後呵斥「你到這裡來偷情，房子是給你租的嗎？」講完朝準備走出房門的男網友臉上扇了2巴掌，並阻止其離開，雙方爆發肢體衝突。

趙亮在供述中表示，他曾詢問該男子「你是來偷東西的還是來偷情的？」並阻止他離開，期間也曾動手。王男情急之下從2樓窗口跳下，當場口鼻冒血，不過仍有意識且不停喊痛，無奈送醫搶救數小時後，因重度顱腦損傷死亡。

▲▼偷情男墜樓亡。（圖／齊魯晚報）

▲趙亮撞破員工與網友偷情。（圖／齊魯晚報）

檢方認為，趙亮以暴力手段非法剝奪他人人身自由、致人死亡，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。不過趙亮表示，他的行為是保護自己的合法權益，確認屋內東西沒有被陌生人偷走，王的死亡的與他的行為沒有因果關係，王男因跳樓身亡，而他對王男的毆打，僅造成王男輕微傷。

高唐縣人民法院本月8日宣佈判決結果，稱張女與男網友存在不正當關係，但僅屬於道德範疇，不具有刑法意義上的過錯；趙亮非法限制他人人身自由，並實施毆打行為，男網友跳樓是為了逃離、擺脫趙亮的控制，由此造成死亡，因此趙亮犯非法拘禁罪，被判處有期徒刑10年6個月，同時賠償附帶民事訴訟原告人4萬多元（人民幣）。

聽到這個結果後，趙亮的妻子認為「不可思議」，他們跟該位男網友並不認識，如果不是因為這件事，他們根本不可能產生交集，他們的生活也會正常的過下去，因此她近日重新找了律師決定上訴！而該男網友的兒子則認為，法院對趙亮的判決結果太輕，這個結果讓家人無法承受，也打算上訴，請求法院加重刑期，並爭取更多的民事賠償。

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